Tennis in Schanghai : Zverev schlägt Federer

Alexander Zverev geht einen großen Schritt Richtung ATP-Finale: In Schanghai besiegt er Roger Federer in drei Sätzen. Der „Maestro“ verliert zwischendurch die Contenance.

Vor drei Wochen beim Laver Cup in Genf hatte Roger Federer Alexander Zverev mit den Worten in den entscheidenden Satz des entscheidenden Spiel geschickt: Jetzt häng dich rein, das hier kann deine ganze Saison ändern. Und wenn nicht alles täuscht, war das kein leeres Versprechen. Zverev gewann seither sechs von sieben Spielen - die einzige Niederlage stammt aus dem Halbfinale des Turniers in Peking gegen Stefanos Tsitsipas -, und vor allem die Art, wie er am Freitag im Viertelfinale des Schanghai Masters gegen Federer gewann (6:3, 6:7, 6:3), erinnerte an seine großartige Form vor elf Monaten bei den ATP Finals in London.

Er schlug so überzeugend auf, als habe es in dieser Abteilung nie ein Problem gegeben (17 Asse, nur ein Doppelfehler). Insgesamt standen am Ende weitere Zahlen zu Buche, die sich sehen lassen können: 43 Winner bei 23 unerzwungenen Fehlern. Und er ließ sich selbst von fünf vergebenen Matchbällen nicht aus dem Konzept bringen; keine Kleinigkeit, wenn man sich daran erinnert, dass er in diesem Jahr schon dreimal Spiele nach vergebenen Matchbällen verlor und dass solche Dinge bisweilen unerfreulich lange und fest im Gedächtnis haften bleiben.

Punktabzug für Federer

Es war Federer, der sich an diesem Tag im Qi Zhong Stadium fast die Finger verbrannte. Nachdem er schon einmal wegen Wegschlagen eines Balles verwarnt worden war, fing er sich zu Beginn des dritten Satzes für das gleiche Vergehen eine weitere ein, die zu einem Punktabzug führte, womit er verständlicherweise nicht einverstanden war, denn er hatte den Ball mehr weggeschubst als geschlagen. Es gab Diskussionen mit dem Stuhl-Schiedsrichter, der sich nicht von Federers Meinung überzeugen ließ. Wie auch immer, der Schweizer wehrte sich unter Druck, Zverev blieb ungeachtet aller Ereignisse bei seiner geraden Linie, und mit dem sechsten Matchball endete die bemerkenswerte Partie. Federer gratulierte ihm am Netz auch zur Standhaftigkeit und Stärke, mit der er das Spiel durchgezogen hatte.

Aber Zverevs Sieg gegen Federer war nicht der einzige Kracher an diesem Tag. Stefanos Tsitsipas besiegte Novak Djokovic (3:6, 7:6, 6:3) und gönnte sich damit die doppelte Geschenkpackung. Es gelang ihm nicht nur, einen mittelprächtigen ersten Satz schnell zu vergessen, die Maschine neu zu starten und am Ende souverän zu gewinnen.

Djokovic muss Platz machen

Das Ergebnis des Viertelfinales im Qi Zhong Stadion besitzt sowohl für den Sieger als auch für den Verlierer eine Wirkung, die über den Tag hinausgeht. Tsitsipas machte damit seine Qualifikation für die ATP Finals im November in London klar; das habe in diesem Jahr von Anfang an auf seiner Wunschliste gestanden, meinte er hinterher, und damit fühle sich der Erfolg gegen Djokovic noch ein wenig süßer an. Zverev rückte mit dem Sieg gegen Federer auf Platz sieben der Wertung für London vor.

Für Novak Djokovic steht nach der Niederlage fest, dass er Anfang November nach ziemlich genau einem Jahr die Spitze der Weltrangliste an Rafael Nadal verlieren wird. Da die beiden in der übernächsten Woche bei einem Schaukampf in Kasachstan zugesagt haben, hat Djokovic keine Chance, bei einem der gleichzeitig in Wien und Basel stattfindenden ATP Turniere Punkte zu sammeln, womit er den Wechsel vielleicht hätte verhindern können. Die Entscheidung, wer zum Ende des Jahres Nummer eins sein wird, wird vermutlich erst in London fallen, aber Nadals Chancen sind definitiv gestiegen.