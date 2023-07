Tennisturnier am Rothenbaum : Der Schatten über Zverevs Heimspiel in Hamburg

Die kleine Anekdote ist hübsch: Es wird erzählt, dass der heute fast zwei Meter große Alexander Zverev im zarten Alter von fünf Jahren als Ballkind am Hamburger Rothenbaum mitmachen wollte – und natürlich abgewiesen wurde, weil er zu klein war. Und nun, 21 Jahre später, steht der Hamburger Junge wieder am Rothenbaum, diesmal, um das geliebte Turnier zum ersten Mal zu gewinnen.

„Das ist eine schöne, erfundene Geschichte“, klärt Zverev nun auf und fährt sich dabei lachend durch die wilde, blonde Mähne. „Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt.“ Zverev gibt sich betont locker in diesen Tagen und lächelt alles weg. Er gibt sich große Mühe, den Anschein zu erwecken, als wäre alles, was ihn gerade beschäftigt, sein Heimspiel am Rothenbaum. Dabei dürfte sich Zverev wohl wünschen, dass so manches, was im Moment über ihn geschrieben wird, auch nur erfundene Geschichten seien.

Möglich ist das, denn auch für Deutschlands besten Tennisspieler gilt die Unschuldsvermutung. Doch der Vorwurf ist ernst: Körperverletzung. Die Berliner Staatsanwaltschaft beantragte Anfang Juli den Erlass eines Strafbefehls gegen Zverev. Das mutmaßliche Opfer ist seine frühere Partnerin Brenda Patea, die Mutter seiner zweijährigen Tochter. Diese habe laut ihrer Anwältin bereits im Oktober 2021 Strafanzeige gegen Zverev gestellt. Am Montag gab dieser zum Turnierstart ein kurzes Statement dazu ab: „Ich weise die Vorwürfe komplett zurück. Meine Anwälte kümmern sich um die Sache.“

Schon einmal Gewaltvorwürfe

Dass es vor drei Jahren schon einmal Gewaltvorwürfe einer früheren Partnerin, Olga Scharipowa, gegeben hatte, macht die Situation für Zverev nicht leichter. Im Sommer 2021 hatte Zverev jedoch per Gericht eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass die Russin derartige Behauptungen nicht mehr aufstellen darf.

Die Spielerorganisation ATP sprach Zverev nach einer unabhängigen Untersuchung frei. Nun laufen die nächsten Ermittlungen. Das Berliner Amtsgericht teilte mit, dass man nach Aktenlage entscheiden wird, „ob es den hinreichenden Tatverdacht bejaht und die Einschätzung der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Würdigung und zur beantragten Strafhöhe teilt“. Eine Geldstrafe von 84.000 Euro steht im Raum.

Die Schlagzeilen liegen wie ein Schatten über Zverevs Heimspiel. Doch in Hamburg stören sich die Tennis-Fans nicht daran. Im Gegenteil. In den ersten beiden Runden feierten sie den Olympiasieger frenetisch, der souverän aufspielte. „In Hamburg fühle ich mich am wohlsten“, sagt der Weltenbummler.

Ein „Riesenkindheitstraum“

Hier haben sie Zverev schon immer gemocht, denn „um die Ecke vom Rothenbaum“ ist er aufgewachsen und hatte mit drei Jahren beim Uhlenhorster HC mit dem Tennisspielen angefangen. Seither, so betont Zverev, hat er davon geträumt, das Hamburger Traditionsturnier einmal zu gewinnen. „Das ist ein Riesenkindheitstraum von mir.“

Und bisher sieht es danach aus, als könnte er sich im sechsten Anlauf erfüllen. Das Viertelfinale hat Zverev bereits erreicht, spielt dort am Freitag gegen den 19-jährigen Franzosen Luca van Assche, die Nummer 77 der Welt. Dass die beiden topgesetzten Spieler Casper Ruud und Andrej Rubljow nach einer starken Turnierwoche zuvor in Bastad „ziemlich müde“ sind, spielt Zverev in die Karten.

Mehr zum Thema 1/

Der Termin dagegen nicht. Das Sandplatzturnier liegt ungünstig zwischen Rasen- und Hartplatzsaison und machte Zverev die Entscheidung für Hamburg oft nicht leicht. 2019 schlug er zuletzt auf. Dieses Mal wechselte er nach Wimbledon bewusst auf seinen Wohlfühlbelag zurück. Denn bei den French Open Ende Mai hatte sich Zverev genau ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung eindrucksvoll zurückgemeldet. „Ich habe auf Sand wieder richtig gut gespielt und gehöre hier auch zu den Favoriten.“ Auf dem Platz kann Zverev derzeit nur gewinnen, der Weltranglisten-19. hat bis zum Jahresende keine Punkte mehr zu verteidigen. Ob er auch außerhalb des Platzes gewinnt, muss sich zeigen.