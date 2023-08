Viel besser hätten diese Weltmeisterschaften kaum beginnen können für Alexander Megos. Zum ersten Mal in seiner Karriere schaffte der 29 Jahre alte deutsche Spitzenkletterer am Dienstag den Sprung in ein WM-Halbfinale im Bouldern – einer von drei Disziplinen im Sportklettern, bei der kurze, ­extrem schwierige Routen in Absprunghöhe bewältigt werden müssen, mit viel Maximalkraft, Schnellkraft, Körper­gefühl, Akrobatik, Kreativität. Und manchmal mit allem zusammen. Neben Megos werden am Freitagvormittag im Boulder-Halbfinale auch seine Teamkollegen Yannick Flohé und Max Kleesattel um einen Platz im Finale am selben Abend kämpfen. Vor allem Flohé überzeugte dabei in der Qualifikation, er schaffte als einer von wenigen Startern alle fünf geforderten Boulder.

Die Weltmeisterschaften in Bern (Schweiz) sind der Höhepunkt der Wettkampfsaison 2023 im Klettern – und zugleich Sprungbrett für ein noch reizvolleres Ziel: Olympia 2024 in Paris. Es wird der zweite Auftritt der Kletterer bei Olympischen Spielen sein, nach der Premiere 2021 in Tokio. Es ist keine reine Liebesgeschichte, die die Kletterer bisher mit Olympia verbindet, nicht zuletzt wegen des unglücklichen Wettkampfformats, das sich die Funktionäre für Tokio einfallen ließen: einer Kombination aus Speed (Klettern einer Standardroute auf Zeit), Lead (Vorstiegsklettern mit Seil) und Bouldern. Es war ein Kompromiss, um allen Interessen gerecht zu werden, eine Kopfgeburt, kein Kletterer der Welt hatte zuvor alle drei Disziplinen auf hohem Niveau trainiert.