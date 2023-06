DFB-Team bei U-21-EM : „Wir haben da einiges gutzumachen“

Der verpatzte Auftakt in die U-21-EM hinterlässt beim deutschen Team Spuren. Gegen Tschechien will die DFB-Elf anders auftreten. Aber so einfach lässt sich dieses erste Spiel wohl nicht abschütteln.