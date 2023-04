Die Dallas Mavericks um Topstar Luka Doncic verpassen nach einem 112:115 gegen die Chicago Bulls die NBA-Play-offs – es war keine große Überraschung mehr, was in der Nacht zu Samstag Realität wurde. Die Umstände der Niederlage zum Ende einer bizarren Saison lösten allerdings heftige Diskussionen aus, das Unwort „Tanking“ machte die Runde. Das blieb auch der Liga nicht verborgen – deswegen droht nun Ärger.

„Die Organisation hat sich für eine Kursänderung entschieden“, gestand Dallas-Headcoach Jason Kidd schon vor der Partie ein. Damit erklärte der 50-Jährige die Entscheidung, fünf etablierte Spieler um Nationalspieler Maxi Kleber und Ko-Star Kyrie Irving in dieser entscheidenden Begegnung zu schonen.

Wiederholungstäter aus Dallas

Lediglich der slowenische Superstar Doncic bekam ein paar Minuten Einsatzzeit – wohl, um das Publikum in Dallas bei der lange zuvor ausgerufenen „I Feel Slovenia Night“ nicht vollends zu enttäuschen.

Die genauen Beweggründe für diese Entscheidung will nun auch die Liga erforschen und hat eine Untersuchung eingeleitet. Sollte sich der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung durch „Tanking“ – das bewusste Verlieren für eine bessere Position im Talente-Draft – erhärten, drohen heftige Strafen.

NBA-Commissioner Adam Silver hatte bereits zu Beginn dieser Saison explizit darauf hingewiesen, dass die Liga dem Thema besondere Aufmerksamkeit widmen werde und dabei sogar eine Zwangsrelegation in die D-League, die Entwicklungsliga ins Spiel gebracht.

Auch wenn der Liga-Boss dieses Szenario anschließend als unrealistisch bezeichnete, zeigt es doch, dass die Liga das Problem angehen will. Noch dazu wären die Texaner „Wiederholungstäter“, Mavs-Besitzer Mark Cuban war bereits 2018 eine Strafe von 600.000 US-Dollar aufgebrummt worden, weil er sich in einem Podcast zu offensichtlich geäußert hatte.

Dritte Garde auf dem Parkett

MVP-Kandidat Doncic dürfte von der Entscheidung mindestens überrascht gewesen sein, nachdem er am Dienstag noch gesagt hatte: „So lange wir eine Chance haben, werde ich spielen.“

Nachvollziehbar, war doch spätestens seit dem spektakulären Transfer von Kyrie Irving bei den Texanern alles auf den Gewinn der zweiten Meisterschaft nach dem Triumph von Dirk Nowitzki 2011 ausgelegt.

Mit dem umstrittenen Irving gewannen die Mavericks allerdings nur neun von 25 Spielen, rutschten von Platz vier in der Western Conference auf Rang elf ab – und nahmen das Verpassen des Play-in-Turniers letztlich billigend in Kauf. In den Schlusssekunden stand eher die dritte als die zweite Garde auf dem Parkett, vier Dreierversuche in Folge blieben ohne Erfolg, das Spiel ging verloren.

„In diesem Geschäft sind Entscheidungen manchmal schwierig. Wir versuchen, ein Meisterschaftsteam aufzubauen. Mit dieser Entscheidung ist das vielleicht ein Schritt zurück. Aber hoffentlich führt sie zu einem Schritt nach vorne“, kommentierte Kidd die Kehrtwende der Bosse um Cuban. Ein ohnehin riskantes Pokerspiel, dessen Ausgang durch die Liga-Untersuchung noch ungewisser werden könnte.

Coach Kidd kündigte jedenfalls schon einmal an, dass „viele Leute nächstes Jahr nicht zurückkommen werden“. Welche Leute er dabei im Kopf hatte, bleibt abzuwarten.