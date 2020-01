Wut und Frust beim ATP Cup : Zverev zweifelt an allem

Riesig groß ist die Chance für die deutsche Mannschaft nicht, von Donnerstag an in Sydney im Viertelfinale des neuen ATP Cups noch dabei zu sein, und es wird vermutlich einiges zu rechnen geben. Doch mit Einzelheiten, so meinte Boris Becker nach einem anstrengenden Tour mit seiner Mannschaft und dem 2:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Griechenland, wolle er sich nicht beschäftigen – ein Erfolg müsse her, am besten ein klarer. Fast wäre die Sache schon am Sonntag schiefgegangen; nach dem Sieg von Jan-Lennard Struff und der Niederlage von Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas (1:6, 4:6) standen Kevin Krawietz und Andreas Mies im Doppel gefährlich nah am Abgrund. Sechs Matchbälle wehrten sie im Match-Tiebreak gegen Tsitsipas und Michail Pervolarakis ab, ehe sie selbst den zweiten Matchball nutzten – ein Ritt auf des Messers Schneide.

Nach einem deutlichen Sieg der Australier in der ersten Begegnung des Tages – ohne den leicht angeschlagenen Nick Kyrgios – stand bereits fest, dass die Deutschen den Gruppensieg vergessen konnten; sechs Gruppensieger und zwei beste Gruppenzweite qualifizieren sich für das Viertelfinale. „Das Australien gegen Kanada gewinnt, hatten wir nicht zu hundert Prozent auf dem Schirm“, sagte Struff nach seinem Sieg gegen den Griechen Pervolarakis, die Nummer 487 der Welt. Nach dem Verlust eines Aufschlagspiels Mitte des ersten Satzes verordnete er sich selbst noch mal höchste Konzentration, glich aus, und von dem Moment an war Pervolarakis’ Schwung gestoppt. Mit fortschreitender Dauer hatte Struff die Dinge immer souveräner im Griff, und mit 6:4, 6:1 trug er seinen Teil zum Aufbauprogramm bei.

Zverev rauscht in die nächste Niederlage

Später saß er mit dem Rest des Teams auf der Bank und sah mit sehr gemischten Gefühlen dabei zu, wie Zverev in die nächste Niederlage rauschte. Es war von vorn herein klar gewesen, dass die Aufgabe gegen Tsitsipas nicht leicht werden würde, gegen den er von fünf Spielen zuvor nur eines gewonnen hatte. Doch es war nicht so sehr die Niederlage an sich als vielmehr die fast verzweifelt wirkende Hilflosigkeit, mit der er sie nicht verhindern konnte. Wie im ersten Spiel zwei Tage zuvor wurde er von einem Doppelfehler nach dem anderen daran erinnert, dass irgendwas nicht stimmt. Diesmal waren es zehn, und jeder einzelne schien ihn ins Mark zu treffen. Als Zverev mit einem weiteren Doppelfehler sein Aufschlagspiel zum 2:3 im zweiten Satz abgegeben hatte, rief er auf den Weg zur Bank seinem Vater ziemlich ungehalten ein paar Worte zu („Halt die Klappe! Was zum Teufel redest du da?“), bevor er sein Gesicht hinter dem Handtuch versteckte und schließlich mit einer Geste beider Hände eine Frage stellte, die jeder verstand: Was soll ich bloß tun?

Becker versuchte mit ein paar beruhigenden Worten die Lage zu entschärfen, doch er wusste vermutlich selbst, dass das vergebene Liebesmüh war. Ja, der Aufschlag, meinte er später, sei die Seele des Tennisspielers. Tsitsipas spürte und sah, was sich auf der anderen Seite tat, doch er machte nicht den Eindruck, als brauche er fremde Hilfe. Beim letzten Punkt des Spiels gönnte er sich einen höchst sehenswerten Halbvolleystopp, und zufrieden marschierte er zum Netz, um sich Zverevs Glückwunsch abzuholen. Der eine bereitete sich danach in der Kabine auf den Einsatz im Doppel vor, der andere verkroch sich draußen vor dem Stadion. Da saß er schließlich eine Weile auf einer Holzbank im Dämmerlicht, die Arme vor dem Oberkörper verschränkt, und es sah nicht so aus, als mache er sich die allerfreundlichsten Gedanken. Es ging ihm auch deshalb nicht besonders gut, weil er sich Mitte des zweiten Satzes den linken Fuß vertreten hatte.

Als Zverev eine gute halbe Stunde später zur Pressekonferenz erschien, wahrte er die Form, sagte im Prinzip aber kurz und knapp dasselbe wie schon zwei Tage zuvor nach seiner ersten Niederlage in diesem Wettbewerb. Er brauche mehr Spielpraxis, und irgendwie müsse er den Aufschlag wiederfinden. Als er nach dem glücklichen Ende des Doppels kurz vor Mitternacht durch die Katakomben schlich, lief er nicht rund und antwortete auf die Frage, ob der Fuß wieder halbwegs okay sei: „Nee, eher nicht.“

Mehr zum Thema 1/

Besser ging es Krawietz und Mies, die in gefährlicher Position Stärke zeigten, obwohl sie im Match-Tiebreak gegen den wie aufdreht spielenden Tsitsipas und den gewiss nicht schlechten Pervolarakis immer wieder deutlich zurücklagen. Aber weder beim Stand von 1:5 oder 5:8 oder später bei jedem einzelnen der sechs Matchbälle ließen sie den Mut sinken – anders als zwei Tage zuvor. So sorgten sie dafür, dass die Mannschaft am Dienstag im Spiel gegen Kanada noch eine kleine Chance auf die Weiterreise nach Sydney zum Viertelfinale hat. Über Einzelheiten wird dann noch zu reden sein.