Entsetzen über Abtreibungsverbot : „Das ist traurig und grausam“

Supreme Court : Abtreibung nach Urteil ab sofort in einigen US-Bundesstaaten verboten

In Staaten wie Arkansas, Kentucky oder Louisiana sind Abtreibungen bereits nicht mehr erlaubt – auch nicht bei Vergewaltigungen oder Fällen von Inzest. In mehreren Großstädten der USA protestierten am Freitag Tausende Menschen gegen das Urteil.