9:4 gegen Italien : Deutschland mit Torfestival zum Start der Eishockey-WM

Für Franz Reindl, den Präsidenten des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), handelt es sich bei der Nationalmannschaft um eine „Überraschungstüte“, wie er vor der Weltmeisterschaft sagte. Dabei schwang in seiner Aussage viel Optimismus mit. Bei den Titelkämpfen in Lettland ist längst nicht so klar wie bei vorherigen Veranstaltungen, wer für eine Medaille in Frage kommt: Auch die Auswahl des DEB fühlt sich der Außenseiterrolle entwachsen.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Das eigene Team, hob Reindl hervor, bringe grundsätzlich alles mit, um im Laufe der kommenden zwei Wochen zu den großen Attraktionen der Veranstaltung zu zählen. Viel, so fügte er an, werde vom Auftakt abhängen, der im Idealfall einen Prozess in Gang setze, der bei den Spielern zum Ende der Saison neue Energie entfessele. So gesehen, lief der Freitag nahezu nach Wunsch für den DEB.

Beim ersten Match gegen Italien präsentierten sich die von Bundestrainer Toni Söderholm aufgebotenen Reihen als offensivstarkes Ensemble, das in der Arena in Riga zu einem 9:4-Erfolg (2:2, 5:0, 2:2) kam. Der Finnen sprach von einem Resultat, das das „Potenzial“ seiner Truppe angedeutet habe. Wenngleich er auch Verbesserungsmöglichkeiten sah: Fortan wünscht er noch mehr Zielstrebigkeit, um Chancen nicht nur zu kreieren, sondern sie auch durchweg konsequent auszunutzen.

Im Eröffnungsdrittel deutete sich an, wie die Dinge an diesem Nachmittag laufen würden. Die Italiener, von 15 Corona-Fällen in der Vorbereitung geschwächt, wurden von den Deutschen ordentlich auf Trab gehalten. Söderholms Devise lautete: Die Angriffsaktionen breit aufziehen, um den gegnerischen Abwehrblock aus der Reserve zu locken und – wenn möglich – mit den Verteidigern weit in die neutrale Zone hinein vorrücken. In der 16. Minute erzielte Tom Kühnhackl so die Führung für die Männer in Schwarz-Rot-Gold. Der 29-Jährige profitierte von einem cleveren Pass seines Landshuter Jugendfreunds Nico Krämmer.

Doch der Jubel über das 1:0 war kaum verklungen, da gab es lange Gesichter auf der Bank vor Söderholm zu beobachten: Die Italiener nutzten binnen 25 Sekunden zwei Konter, um durch Alex Petan (18.) und Luca Frigo (19.) den Favoriten kurz zu piesacken. Torhüter Felix Brückmann, der den Vorzug vor Matthias Niederberger erhalten hatte, besaß in beiden Szenen keine Abwehrmöglichkeit. Kapitän Moritz Müller sorgte mit dem 2:2 noch vor der Pausensirene für den Ausgleich (19.). „Spätestens da waren alle wach“, sagte hinterher Marcel Noebels, „und anschließend haben wir das Spiel übernommen.“

Tobias Rieder, der eine Vorlage Kühnhackls sehenswert mit der Rückhand verwertete, läutete den kollektiven Zwischenspurt ein (25.), der dem Match die Wende gab. Frederic Tiffels baute im Powerplay den Vorsprung aus (28.). Noebels, Deutschlands „Eishockeyspieler des Jahres“, erhöhte auf 5:2 (36.). Sein Berliner Klub-Kollege Lukas Reichel ließ den nächsten Streich (38.) folgen, bevor wieder Noebels zur Stelle war (39.). In Unterzahl traf Matthias Plachta zum 8:2 (43.). Die Treffer der Italiener von Anthony Bardaro (44.) und Daniel Frank (45.) waren danach zu wenig, um noch einmal Spannung aufkommen zulassen.

Mehr zum Thema 1/

Stattdessen setzte Leo Pföderl den Schlusspunkt (49.). „Die Höhe des Ergebnisses ist nicht das Wichtigste“, bilanzierte Noebels, „sondern die Art und Weise, wie wir es heute gemacht haben, stimmt mich zuversichtlich, denn vieles war richtig.“ In der parallel ausgetragenen Partie der Gruppe A setzte sich Russland 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) gegen Tschechien durch, 19 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Michail Grigorenko, NHL-Stürmer von den Columbus Blue Jackets, die Entscheidung. Schon an diesem Samstag geht es für die Deutschen weiter: Von 11.15 Uhr steht dann die Begegnung mit Norwegen an.