Masters in Augusta : Scheffler führt mit größtem Vorsprung bei Halbzeit

An einem Tag, an dem Böen mit bis 48 Stundenkilometern über den Platz fegten, setzte sich der Texaner Scottie Scheffler vom Feld ab. Ein von Schmerzen geplagter Tiger Woods schaffte den Cut, Golf-Oldie Bernhard Langer ist raus.

Scottie Scheffler, der laut Weltrangliste beste Golfer der Welt, hat sich beim 86. Masters in Augusta (Georgia) vom Feld abgesetzt. Der 25 Jahre alte Texaner führt nach Runden von 69 und 67 mit insgesamt 136 Schlägen (8 unter Par) und fünf Schlägen Vorsprung vor einem Quartett das Feld an. Den zweiten Platz mit 141 Schlägen teilen sich der japanische Vorjahressieger Hideki Matsuyama (69 Schläge am Freitag), der Südafrikaner Charl Schwartzel (69), der Masters-Sieger von 2011, der Iren Shane Lowry (69), der British-Open-Sieger von 2019, sowie der Südkoreaner Sungjae Im (74), der nach der ersten Runde das Feld angeführt hatte. Scheffler geht mit dem größten Vorsprung bei Halbzeit in der Geschichte des seit 1936 ausgetragenen Masters auf die beiden letzten Runden. Fünf Spieler hatten bei diesem Major nach 36 Löcher das Feld mit fünf Schlägen angeführt. Vier Profis reichte das, um Ende das grüne Siegerjackett zu erhalten. Der letzte dem das glückte, war der Amerikaner Jordan Spieth im Jahr 2015. Diesmal verpasste Spieth (150/74+76 Schläge) den Cut (148 Schläge) ebenso wie Bernhard Langer (152/76+76), der einzige Deutsche im Feld.

„Ich hatte einen Bogey am ersten und dritten Loch. Danach spielte ich solides Golf und eine sehr gute Back Nine“, sagte Scheffer – eine Untertreibung. An einem Tag, an dem der Wind mit 25 und mit Böen bis 48 Kilometer in der Stunde über den Platz fegte, gelangen Scheffler sieben Birdies und gemeinsam mit seinem amerikanischen Landsmann Justin Thomas, mit 67 Schläge die beste Runde des Tages. „Ich habe mich in die Position gebracht, dieses Turnier zu gewinnen. Das ist genau das, was ich wollte“, sagte der Profi aus Dallas, der auf dem besten Weg scheint, zum vierten Mal bei seinen letzten sechs Turnierteilnahmen zu gewinnen. Scheffler, der bei den seien ersten beiden Masters Jahre die Plätze 18 und 19 belegt hatte, erzählte, dass im er Jahr 2020 bei der gemeinsamen Schlussrunde mit Tiger Woods viel gelernt haben, wie man den Platz spielen müsse. Scheffler geht am Samstag gemeinsam Schwartzel als letztes Duo auf die dritte Runde, ein ungleiches Paar: die Nummern eins und 172 der Branchenhackordnung.

Niemand schaffte den Cut öfter als Woods

Auch Tiger Woods gelang ein Rekord. Er schaffte auch bei seiner 21. Teilnahme als Profi den Cut, öfter hat kein aktiver Profi in Augusta diesen Schnitt überstanden. Obwohl der 46 Jahre alte Superstar am Freitag nach 74 Schlägen und insgesamt 145 Schlägen vom zehnten auf dem 19. Platz zurückfiel, hat er seine Siegesambitionen noch nicht aufgegeben: „Ich habe eine Chance am Wochenende. Selbst wenn man am Sonntag auf die letzten neun Löcher mit fünf, sechs Schlägen Rückstand auf den Spitzenreiter geht, kann man immer noch gewinnen. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft erlebt.“ Woods klagte, dass sein Ergebnis durch einiges Windstöße, eine schlechte Balllage, allerdings auch durch ein paar schlechte Schläge drei Schläge höher ausfiel als Donnerstag.

Woods startete in die zweite Runde katastrophal, vier Bogeys auf den ersten fünf Löchern. Danach wechselten bei dem Publikumsliebling, der auch am Freitag mit großem Abstand von den meisten Fans auf seiner Runde begleitet wurde, Licht und Schatten, glanzvolle Schläge und ungewohnte Patzer. Am Ende standen sechs Bogeys und vier Birdies auf seiner Scorekarte. Woods traf wieder nur 9 von 18 Grüns (Greens in Regulation), zehn von 14 Fairways und benötigte 28 Putts. Obwohl er im Vergleich zum Vortag nicht mehr so stark hinkte und die physische Herausforderung des hügeligen Platzes besser zu meistern schien, klagte er nach der Runden: „Ich habe den ganzen Tag Schmerzen“.

Er hüllt sein lädiertes rechtes Bein während der Runde in einen Kompressionsstrumpf und legt es nach der Runde in Eis. „Nachdem ich mein Bein gebrochen habe, repariert mein Team es immer nachts. Ich bin gut darin, es kaputt zu machen. Sie sind wirklich gut darin, es wieder in Stand zu setzen“, beschrieb Woods scherzhaft wie sein Team von Physiotherapeuten ihn jeweils für die nächste Runde wieder fit bekommt.