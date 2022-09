Erste WM-Teilnahme : Deutsches Wolfsrudel bei der wilden Rugby-Party

Aktualisiert am

Volle Kraft voraus: Deutschlands Ben Ellermann bei einem Grand-Prix-Spiel im Jahr 2019 Bild: dpa

Erstmals in der Geschichte ist Deutschland bei der Weltmeisterschaft im 7er-Rugby dabei. Die Teilnahme an dem dreitägigen Spektakel in Kapstadt ist der Lohn für eine bemerkenswerte Entwicklung.