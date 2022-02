44.157 Punkte in der NBA : Basketballer LeBron James überholt Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James ist der erfolgreichste Werfer der NBA-Geschichte und hat in Spielen der Hauptrunde und Playoffs mehr Punkte erzielt als jeder andere Basketball-Profi. Bei der knappen 115:117-Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors überholte James am Samstagabend (Ortszeit) Kareem Abdul-Jabbar, der in seiner Karriere auf 44.149 Punkte gekommen war. James steht nun bei 44.157. In der prestigeträchtigeren Kategorie, Punkte in der Hauptrunde, führt der von 1969 bis 1989 aktive Abdul-Jabbar noch mit 1861 Zählern Vorsprung.

„Das ist ziemlich cool. Es ist unglaublich“, sagte Lakers-Coach Frank Vogel bereits vor dem Spiel. „Alles, was er während seiner Karriere getan hat, ist einfach bemerkenswert. Deshalb glaube ich, dass er der Größte ist, der jemals gespielt hat.“

Bester Werfer in San Francisco war Klay Thompson, der auf 33 Punkte kam und damit so viele Zähler hatte wie zuletzt vor fast drei Jahren. Thompson hatte die vergangenen beiden Spielzeiten bei den Warriors mit Verletzungen komplett verpasst. Nun sorgte er dafür, dass die Warriors den Rückstand auf Tabellenführer Phoenix Suns nicht noch größer werden ließen. Die Nummer eins der Western Conference holte beim 132:105 gegen die Orlando Magic den 46. Sieg der Saison. Franz Wagner kam für die Magic auf zwölf Punkte.

Für die Lakers war die Niederlage trotz deutlich verbesserter Leistung besonders ärgerlich, weil Stadtrivale Los Angeles Clippers das Auswärtsspiel bei den Dallas Mavericks gewann und so im Kampf um die Playoff-Plätze einen wichtigen Sieg landete. Beim 99:97 in Dallas konnte auch ein erneut herausragend spielender Luka Doncic die Clippers nicht stoppen. Der Slowene kam auf 45 Punkte, 15 Rebounds und acht Vorlagen, konnte die 24. Niederlage der Saison gegen den Konkurrenten aus der Western Conference damit aber nicht verhindern.

Unterdessen gab es in der Nacht zum Sonntag Niederlagen für zwei Deutsche: Basketball-Shootingstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic in der NBA eine deutliche Pleite hinnehmen müssen. Das Team aus Florida musste sich beim Liga-Primus Phoenix Suns mit 105:132 geschlagen geben. Rookie Wagner erzielte zwölf Punkte, die Magic belegen in der Eastern Conference den vorletzten Platz. Franz Wagners älterer Bruder Moritz fehlte erneut wegen einer Rippenprellung.

Maxi Kleber enttäuschte bei der 97:99-Niederlage seiner Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers. Der Nationalspieler blieb in 22 Minuten Spielzeit ohne Punkt. Isaiah Hartenstein verbuchte auf Seiten der Clippers zwei Zähler und fünf Rebounds. Erst vor zwei Tagen hatten die Mavericks gegen die Clippers gespielt, Superstar Luka Doncic hatte mit 51 Punkten einen Karrierebestwert aufgestellt. Auch diesmal überragte der Slowene mit 45 Zählern, dennoch setzte es für Dallas die erste Pleite nach vier Siegen in Serie.