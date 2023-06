Nur der erste Streich? Sydney McLaughlin will an diesem Freitag den Weltrekord über 400 Meter angreifen. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Herr Möckel, Sie sind der Bundestrainer für 400 Meter der Frauen. Ist in diesem Jahr, vielleicht sogar in dieser Woche der 400-Meter-Weltrekord der Frauen fällig? Sydney McLaughlin, die den Welt­rekord über die 400 Meter Hürden dreimal und schließlich auf 50,68 Sekunden verbessert hat, will am Freitag in Paris die 400 Me­ter flach laufen.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Eigentlich ist das unmöglich. Wir wissen alle, was für eine unglaubliche Athletin Marita Koch war ...

Sie hält seit 1985 den Weltrekord von 47,60 Sekunden.

Für mich wäre das absoluter Wahnsinn, ihn zu brechen. Über das Sportsystem von damals müssen wir nicht reden.