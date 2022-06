3x3 auf dem Vormarsch : Hart, schnell und atemlos

Drei Stunden im Bus sitzen und dann in einer alten Halle irgendwo in Deutschland spielen – so hat sich Leon Geronimo Fertig seine Karriere als Basketballer nicht vorgestellt. Das, was der 21-Jährige jetzt erlebt, das entspricht viel mehr einem Traum: Reisen um die Welt, Auftritte bei coolen Beats in einer Art weißem Zelt, das zwecks Wiedererkennung überall ähnlich aussieht, und ein rasantes, mitreißendes Duell, in dem er fast die ganze Zeit über auf dem Feld steht.

Seit diesem Jahr erst ist der in Darmstadt geborene Langener Vollzeit-Sportprofi. Seine gesamte Konzentration kann der Hesse darauf ausrichten, in kürzester Zeit so viele Körbe wie möglich zu erzielen. Nicht wie noch im vergangenen Jahr beim Zweitligateam Itzehoe Eagles, wo er, wie er sagt, „entbehrlich“ war und allzu oft auf der Bank sitzen musste. Sondern bei der 3x3-Variante des Basketballs.