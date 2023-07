Aktualisiert am

Der Boom im 3×3-Basketball hält an. Die Testsportart ist zu einer anerkannten olympischen Disziplin aufgestiegen. Nur einen verlässlichen Lebensunterhalt erwirtschaften die Wenigsten.

3×3-Basketball kann problemlos in Innenstädten ausgetragen werden. Bild: dpa

Schon aus der Ferne sind die sanften Beats zu hören, die vom Burgplatz am Rheinufer in die Gassen der Altstadt herüberklingen, unterlegt von etwas seltsamen Sprüchen. „Schöner Spin, nice Move“, ruft die begeisterte Stimme eines Moderators, der zwar ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat, aber so ähnlich gekleidet ist wie die Sportlerinnen und Sportler, die unter dem Zeltdach Basketball spielen.

Allerdings nur auf einen Korb, 3×3-Basketball wird diese Sportart genannt, in der hier die deutschen Meistertitel der Frauen und Männer ausgespielt werden und die gerade aus dem Status einer olympischen Testsportart zu einer anerkannten olympischen Disziplin aufgestiegen ist. „Magic“, ruft der Ansager am Spielfeldrand, als Pauline Mayer vom im Endspiel unterlegenen Freiburger Team „Birdgang“ einen Wurf im Korb versenkt.