Der Niederländer Wout Poels hat in den Alpen die 15. Etappe der 110. Tour de France gewonnen. Der 35-Jährige, bei Bahrain Victorious Teamkollege der deutschen Radprofis Phil Bauhaus und Nikias Arndt, siegte am Sonntag nach 4:04 Stunden und 179 Kilometern bei der letzten Bergankunft in Saint-Gervais Mont-Blanc. Zweiter wurde der Belgier Wout van Aert vor dem Franzosen Mathieu Burgaudeau.

Die Favoriten erreichten das knapp 1400 Meter hoch gelegene Ziel mit knapp sechs Minuten Rückstand. Im Kampf um das Gelbe Trikot konterte der Gesamtführende Jonas Vingegaard eine späte Attacke seines Rivalen Tadej Pogacar. Der dänische Titelverteidiger liegt damit im Gesamtklassement weiter zehn Sekunden vor dem Slowenen Pogacar.

Zuschauer löst Massensturz aus

Etappensieger Poels hatte sich am letzten Anstieg aus einer zu dem Zeitpunkt dreiköpfigen Spitzengruppe mit Wout van Aert (Belgien/Jumbo-Visma) und Marc Soler (Spanien/UAE Emirates) gelöst und seinen Vorsprung bis ins Ziel stetig ausgebaut.

Der deutsche Straßenrad-Meister Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe kam kurz vor dem Ziel zu Fall, blieb aber unverletzt und konnte das Rennen zuende fahren. „Der Sturz war nicht ganz so schlimm“, sagte Buchmann der ARD. „Ich habe nur ein paar Schürfwunden.“

Zuvor hatte ein unachtsamer Zuschauer einen Massensturz ausgelöst. Dabei kam Jonas Vingegaards wichtigster Helfer zu Fall, der Amerikaner Sepp Kuss. Etwa 128 Kilometer vor dem Ziel der 15. Etappe stand ein Fan zu weit auf der Straße und hielt seinen Arm heraus, mit dem er offenbar ein Smartphone hielt. Der an der Spitze des Feldes fahrende Kuss touchierte den Arm, stürzte und riss rund 20 Fahrer mit zu Boden.

„Das ist das Büro der Fahrer. Geht nicht in ihr Büro“, sagte Eurosport-Experte Jens Voigt, der die Etappe nach Saint-Gervais am Mont Blanc auf dem Motorrad begleitete. „Versucht nicht, Teil des Spektakels zu werden. Die Fahrer sind das Spektakel, sie sind die Show. Überlasst die Straße den Fahrern“, appellierte der ehemalige Profi. John Degenkolb war ebenfalls in den Sturz verwickelt, der unmittelbar keinen Fahrer zur Aufgabe zwang.

Am Montag bietet der zweite Ruhetag den Profis die Gelegenheit, sich von den Strapazen in den Alpen zu erholen. In der Regel setzen sich die Fahrer für maximal zwei Stunden zu einer lockeren Ausfahrt aufs Rad, lassen sich von Physiotherapeuten behandeln, nehmen Medientermine wahr und empfangen Familienbesuch.