Zu dicke Sohle : Marathon-Sieger disqualifiziert

Die Schuhe, mit denen Derara Hurisa in Wien siegt, sind nicht regelkonform. In Hamburg gewinnt ein Debütant den dreimal verschobenen Marathon. Und in Herzogenaurach fallen zwei Weltrekorde.

Zu früh gefreut: Wegen einer zu dicken Schuhsohle ist dem Äthiopier Derara Hurisa der Sieg beim Wien-Marathon aberkannt worden. „Die Sohle der Straßenlaufschuhe darf nicht dicker als vier Zentimeter sein“, teilte der Veranstalter am Sonntag nach dem Rennen via Twitter mit. „Hurisa ist mit einem Modell gelaufen, dessen Sohle fünf Zentimeter dick ist.“

Der 24-Jährige war nach 2:09:22 Stunden als Erster ins Ziel gekommen. Nach seiner Disqualifikation durfte sich der zunächst Zweitplatzierte Kenianer Leonard Langat (2:09:25) über den Sieg freuen. Im Marathonlauf hatten die Hersteller zuletzt mit Hightech-Schuhen, die durch ihre voluminöse Sohle dem Läufer Energie sparen, für viele neue Bestzeiten und auch Diskussionen gesorgt.

Zu einem tragischen Zwischenfall kam es im Rahmen des Vienna City Marathons ebenfalls: Wie die Veranstalter mitteilten, brach ein 40-Jähriger Österreicher als Teilnehmer des Halbmarathons „im Schlussbereich des Rennens“ zusammen. Trotz „optimaler Rettungskette“ sei der Mann im Krankenhaus gestorben. „Wir sind sehr betroffen von diesem Fall. Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Läufers“, sagte Veranstalter Wolfgang Konrad.

Debütant gewinnt in Hamburg

Martin Musau aus Uganda hat unterdessen bei seinem Marathon-Debüt die um rund eineinhalb Jahre verspätete 35. Auflage des Hamburg-Marathons gewonnen. In der Zeit von 2:10:14 Stunden verwies er die Äthiopier Masresha Bisetegn (2:10:54) und Belay Bezaph (2:14:00) auf die Plätze zwei und drei.

Schnellste Frau war Gadise Demissie (Äthiopien), die das Ziel nach 2:26:19 erreichte und ihre Bestzeit um mehr als vier Minuten steigerte. Camilla Elofsson (Schweden/2:43:27) und Marina Donnem (Norwegen/2:55:16) folgten auf den nächsten Rängen. Schnellste Deutsche waren der siebtplatzierte Benjamin Franke (LT Haspa Marathon Hamburg/2:32:21) und die Gesamtvierte Angela Moesch (LG Deiringsen/2:58:20).

Der eigentlich für April 2020 geplante und wegen Corona dreimal verschobene Hamburg-Marathon war der erste große City-Marathon in diesem Jahr in Deutschland. Allerdings galt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die strenge G1-Regel: Sie mussten vollständig geimpft sein. So waren inklusive Staffel insgesamt nur 5157 Läuferinnen und Läufer gemeldet. Auch der Etat der Veranstaltung lag mit 1,3 Millionen Euro deutlich unter den Rennen der Vorjahre. Teilnehmergebühren, Sponsoren und die Stadt Hamburg deckten das Budget je zu einem Drittel. Siegprämien wurden nicht gezahlt.

Zwei Weltrekorde auf der Straße

Die Kenianerin Agnes Tirop und die Äthiopierin Senbere Teferi haben in Herzogenaurach zwei Weltrekorde auf der Straße aufgestellt. Bei der Lauf-Veranstaltung auf dem Adidas-Gelände rannte Tirop die zehn Kilometer in 30:01 Minuten und unterbot damit die seit 1992 bestehende Bestmarke der Marokkanerin Asmae Leghzaoui (30:29) für reine Frauenrennen deutlich. Ihre Landsfrau Joyciline Jepkosgei bewältigte die Distanz in einem gemischten Rennen vor vier Jahren in 29:43 Minuten. Der Weltverband World Athletics führt die Bestzeiten hier in zwei getrennten Wertungen.

Teferi kam über fünf Kilometer nach 14:30 Minuten ins Ziel. Der Weltrekord der Niederländerin Sifan Hassan nur für Frauen-Wettbewerbe stand seit 2019 bei 14:44 Minuten, bei gemischten Läufen war die Kenianerin Beatrice Chepkoech im Februar dieses Jahres noch eine Sekunde schneller.