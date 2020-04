Stille Welt durch Corona : Der Sportfreund und der Blick in das Nichts

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Die Torschreie und Wortlawinen der Reporter, grundiert vom Klangkörper Zehntausender Stadionbesucher – dieses Klanggemälde aus unzähligen Radios gehört gerade im Frühling, wenn die Bundesliga in ihre finalen Wochen geht, zum Soundtrack der Samstags-Republik. Das stimmliche Dramatisieren des Banalen, das Millionen Hörer in seinen Bann schlägt, ist Erzählkunst in Echtzeit und höchster Verdichtung. Sie vermag etwas Reales, Bildhaftes, aber Unsichtbares in Wort und Stimme zu verwandeln und in der Phantasie des Zuhörers in Bilder zurückzuverwandeln. So erschafft sie den Klang des Wochenendes, die Musik eines sorglosen Alltags.