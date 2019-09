WM-Verzicht von Seifert : Fair-Play unter Speerwerfern

Aktualisiert am

Fünf deutsche Speerwerfer gehören zu den zwölf Besten der Welt. Doch nun verzichtet einer von ihnen auf seine WM-Teilnahme in Doha – und macht den Weg frei für einen Kollegen.

Die deutschen Speerwerfer sind seit Jahren in einer außergewöhnlich komfortablen Situation. Sie gewinnen immer, wenn es darauf ankommt. Der Olympiasieger von 2016 heißt Thomas Röhler und kommt aus Jena. Ein Jahr später wurde sein Teamkollege Johannes Vetter aus Offenburg Weltmeister, er genießt deshalb eine persönliche Wildcard für die kommende WM 2019 in Doha. Röhler siegte dann wieder bei der EM 2018 - diesmal vor seinem Teamkollegen Andreas Hofmann.

Der Mannheimer wiederum gewann das Finale der Diamond League 2018. Und bei der Team-EM 2019 gewann dann der Mainzer Julian Weber als deutscher Vertreter mit sieben Metern Vorsprung. Und dann gibt es noch Bernhard Seifert, der in der weltweiten Jahresbestenliste mit 89,06 Metern auf Platz fünf liegt - nur übertroffen von Vetter (90,03), Hofmann (89,65) sowie den Balten Magnus Kirt (90,61/Estland) und Edis Matiusevicius (89,17/Litauen).

Doch das gute Abschneiden der Teamkollegen in dieser einen Disziplin kann auch Probleme bereiten. Die deutschen Speerwerfer sind in der Breite zu gut, um die wenigen Plätze bei großen internationalen Wettbewerben ohne Probleme zu vergeben. „So allmählich müssen wir über Ausbürgerung nachdenken“, scherzte Thomas Röhler schon vor einigen Wochen hinsichtlich der WM-Nominierung für den Saisonhöhepunkt in Doha (27. September bis 6. Oktober).

Doch weil keiner das Land verließ, hatten der deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) und Bundestrainer Boris Obergföll, selbst zu seinen besten Zeiten ein 90-Meter-Werfer, die Qual der Wahl für Doha. Sie entschieden sich Anfang August für Seifert als vierten Mann neben Vetter, Röhler und Hofmann. Er war zu diesem Zeitpunkt zweitbester deutscher Werfer des Jahres. Weber, dessen Jahresbestleistung von der Team-EM bei stolzen 86,86 Metern und Rang elf in der Weltbestenliste steht, hatte das Nachsehen.

Doch nun entschied sich Bernhard Seifert für einen ungewöhnlichen Schritt, der ihn seiner WM-Teilnahme beraubte, aber beste Chancen auf einen Fairness-Preis einräumt. Der Potsdamer erklärte an diesem Freitag, wegen seines Leistungsabfalls in den jüngsten Wochen zugunsten seines Konkurrenten auf die WM-Teilnahme in Qatar zu verzichten. DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska verneigte sich tief: „Diese Entscheidung von Bernhard Seifert respektiere ich mit großer Wertschätzung“, sagte Gonschinska: „Er bringt sich dabei mit bemerkenswertem Fairplay und Teamgeist im Sinne des Erfolges der DLV-Nationalmannschaft ein.“

Der 26-Jährige Seifert hatte sich in den vergangenen Wochen auf den Kopf stellen können, aber er konnte seine Leistungen von Saisonbeginn nicht mehr abrufen. Nun wollte er nicht als Tourist nach Qatar reisen, sondern lieber einem besseren Mann Platz machen. „Ich habe absolute Hochachtung vor der Entscheidung von Bernhard . Das ist eine Geste, die nicht alltäglich ist“, freute sich auch Obergföll über den Teamgeist in seiner Truppe. Gleichwohl rätselte er, warum die Entwicklung bei Seifert nach unten zeigt: „Wir haben dafür keine Erklärung.“

Die Entscheidung zugunsten Seiferts war schon nach der Deutschen Meisterschaft nicht unumstritten gewesen, denn Anfang August in Berlin war er nur Vierter (79,32) geworden, Weber dagegen Zweiter (86,60). Er war nach einer Verletzung erst spät in die Saison gestartet und hatte aufsteigende Form gezeigt. Obergföll sagte seinerzeit, die Nominierung werde anhand der vier Kriterien Saisonbestweite, Konstanz, Vergleich bei direkten Duellen und DM als Grundlage getroffen. Dabei hatte Seifert knapp vorne gelegen. Nun hat er die Zeichen richtig gedeutet und verzichtet.