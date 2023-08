Aktualisiert am

Schnell, extrovertiert, große Klappe: Noah Lyles könnte in die Fußstapfen des Jamaikaners treten. Doch der Weltmeister über 100 Meter will mit seiner besonderen Geschichte sogar mehr sein als das.

„Dies ist der Beginn einer Herrschaft“, tönt Noah Lyles. Er scheint sechs Jahre nach dem Abschied des größten Sprinters der Sportgeschichte, Usain Bolt, in dessen Fußstapfen zu treten. Am Sonntag wurde er in Budapest Weltmeister über die 100 Meter.

Der Sieg in 9,83 Sekunden, der besten Zeit des bisherigen Jahres, vor Letsile Tebogo (Botswana), Zharnel Hughes (Großbritannien) und Oblique Seville (Jamaika), alle drei nach 9,88 Sekunden und innerhalb von vier Tausendstelsekunden im Ziel, scheint erst der Anfang – und das erste Finale, für das Lyles und sein Trainer Lance Brauman vor drei Jahren das Drehbuch geschrieben haben.