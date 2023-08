Der unsichtbare Olympiasieger, der einsilbige Weltmeister und der schnellste Influencer – eine Serie über die schnellsten Männer der Welt dürfte in Marcell Jacobs, Fred Kerley und Noah Lyles die nahezu perfekten Protagonisten gefunden haben. Am Sonntagabend (19.10 Uhr in der ARD und bei Eurosport) entscheidet sich bei der Weltmeisterschaft von Budapest im Endlauf über 100 Meter, wem von ihnen der Titel gehört – ob er überhaupt einem von ihnen gehört.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Jacobs, der römische Olympiasieger von Tokio, wirkt mit seinen Tattoos und Diamanten wie der Erfinder des Bling. Kerley, der sperrige Weltmeister von Eugene/Oregon, gibt mit Pressekonferenzen, in denen er kaum mehr als Ja und Nein antwortet, den cowboyhaften Einzelgänger, die Personifizierung des Lone Stars seiner Heimat Texas. Und dann ist da Noah Lyles, der auf allen Kanälen des digitalen Zeitalters daran arbeitet, den Weg der Leichtathleten in die Kabine in einen Laufsteg zu verwandeln, indem er sich in schrillster Kleidung produziert.