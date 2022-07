Leichtathletik-WM : Mihambo zieht souverän ins Weitsprung-Finale ein

Deutschlands große Goldhoffnung Malaika Mihambo ist mit einem souveränen Auftritt in ihr WM-Wochenende in Eugene gestartet. In der Weitsprung-Qualifikation kam die Olympiasiegerin und Titelverteidigerin am Samstag im ersten Versuch auf 6,84 Metern und überbot die für den Final-Einzug am Sonntag (17.50 Uhr OZ/2.50 Uhr MESZ am Montagmorgen) geforderten 6,75 Meter klar.

„Das war das Ziel. Alles hat so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Mihambo: „Ich habe mich sehr gut gefühlt, es war ein guter Wettkampf. Alles ist so, wie es sein sollte. Ich freu' mich auf morgen.“

Als Nummer zwei der Welt zur WM gereist

Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz deutete am Samstagmittag ihr Potential an, ließ beim Absprung stolze 17 Zentimeter liegen. „Mein Trainer hat mir einen sehr großzügigen Anlauf gegeben“, sagte Mihambo.

Vor drei Jahren hatte sie sich in Doha mit ihrer persönlichen Bestleistung von 7,30 Metern den Titel gesichert, 2021 sprang sie bei Olympia im letzten Versuch mit 7,00 Metern zu Gold.

Mit im Mai erzielten 7,09 Metern war Mihambo als Nummer zwei der Welt zur WM gereist. Kurz vor dem Start der Titelkämpfe hatte die Australierin Brooke Buschkuehl mit 7,13 Metern die Führung in der Jahresbestenliste übernommen. Buschkuehl qualifizierte sich am Samstag mit 6,76 Metern ebenfalls im ersten Versuch für das Finale. Beste der Qualifikation war die US-Amerikanerin Quanesha Burks, die 6,86 Metern sprang, allerdings erst im dritten Versuch.

Titelverteidiger Niklas Kaul ist solide in den Zehnkampf bei der Leichtathletik-WM in Eugene gestartet. Der 24 Jahre alte Mainzer begann am Samstag den zweitägigen Mehrkampf mit guten 11,22 Sekunden über die 100 Meter. Schnellster der vier deutschen Starter war WM-Neuling Leo Neugebauer. Der im amerikanischen Texas studierende Athlet der LG Leinfelden-Echterdingen sprintete in 11,07 Sekunden ins Ziel. Der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek rannte 11,19 Sekunden und der Ulmer Tim Nowak brauchte 11,43 Sekunden.

Deutschland ist mit vier Teilnehmern am Start, weil Kaul als WM-Gewinner von 2019 eine Wildcard hat. Er hatte im katarischen Doha als jüngster Zehnkämpfer der Geschichte den Titel gewonnen.

Der kanadische Olympiasieger Damian Warner wurde schon im Sprint seiner Favoritenrolle gerecht. Mit 10,27 Sekunden war er der mit Abstand schnellste 100-Meter-Läufer vor seinem Landsmann Pierce Lepage, der 10,39 Sekunden erreichte. Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich) begann mit 10,62 Sekunden den Medaillenkampf.