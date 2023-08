„She’s a dawg“, sagt Noah Lyles. Der amerikanische Sprinter nennt seine Trainingspartnerin Gina Lückenkemper nicht einen Hund, sondern zollt ihr im Slang der Straße mit dem lang gezogenen Einsilber allerhöchsten Respekt. Sie sei ein großartiger Kumpel, kann man das Wort übersetzen, und dass Gina Lückenkemper Biss hat, zeigte sie, als sie sich bei der Europameisterschaft von München im vergangenen Jahr ins Ziel warf.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Sie gewann den Titel über 100 Meter und verletzte sich mit ihren eigenen Spikes am Oberschenkel. Mit der Sprintstaffel wurde sie in Eugene/Oregon Dritte der Weltmeisterschaft und in München Erste. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft von Budapest will sie den Endlauf an diesem Montag erreichen (21.50 Uhr im ZDF und bei Eurosport).