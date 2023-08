Der deutsche Rekordhalter im Zehnkampf liegt zur Halbzeit in Führung – und könnte am zweiten Tag sogar seine eigene Bestmarke knacken. Für zwei andere aus dem Favoritenkreis ist die WM hingegen schon vorbei.

Wer unter dem Sommerwetter mit hohen Temperaturen leidet, sollte vielleicht die Leichtathletik-Weltmeisterschaft und vor allem deren Besuch im neuen Stadion von Budapest meiden. „Ich bin sehr heiß“, verspricht nämlich der Zehnkämpfer Leo Neugebauer. Die Aussicht ist gut, dass er an diesem Samstag die Stimmung in der Arena zum Kochen bringen wird, die als Nemzeti Atlétikai Központ, Nationales Leichtathletik-Zentrum, für die Titelkämpfe dort gebaut wurde.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Der 23 Jahre alte Schwabe aus Texas führte am Freitagabend, nach dem ersten Tag und dessen ersten fünf Disziplinen des Zehnkampfs, mit 4640 Punkten; das sind nicht nur 30 Punkte Vorsprung vor dem Kanadier Pierce Lepage, sondern auch 49 Punkte Vorsprung vor Neugebauer selbst zu diesem Zeitpunkt bei seinem Gewinn der amerikanischen Hochschulmeisterschaft im Juni.

Damals übertraf er mit 8836 Punkten den fast vierzig Jahre alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen, seinerzeit Weltrekord. Was diesmal zu erwarten ist? Mit 8,00 Metern im Weitsprung und 17,04 Metern im Kugelstoßen, persönlichen Bestleistungen, zeigte Neugebauer, dass er keine Angst davor hat, Weltmeister zu werden. Für die hundert Meter brauchte er 10,69 Sekunden für die 400 Meter 47,99 Sekunden.

„Der Tank ist auf null“

Er sei hoch zufrieden und werde gut schlafen, sagte Neugebauer: „Ich bin ausgepowert, der Tank ist auf null.“ Insbesondere vom Leichtathletik-Publikum in Budapest zeigte sich der Zehnkämpfer angetan. „Ich habe das Gefühl, sie sind noch mehr dabei, feuern einen noch mehr an“, sagte er im Vergleich zu seinem Rekord-Wettkampf von Austin (Texas) im Juni und seiner Premiere in der Nationalmannschaft bei der WM von Eugene (Oregon) vor einem Jahr. „Fühlt sich komplett anders an, aber mir gefällt es.“

Immer wieder suchte er die Nähe zu seinen Fans, klatschte sie ab, machte sogar Selfies mit Zuschauern in der ersten Reihe. Besonders laut bejubelte ihn eine Gruppe von Freunden und Familienangehörigen, die T-Shirts mit Bilder von Neugebauer trugen mit der Aufschrift „Leo The German Champion“. Betreut wurde er von den beiden Coaches, die ihn auch an der University of Texas trainieren; für Eugene im vergangenen Jahr hatte die deutsche Mannschaft sie nicht akkreditiert.

Zum Ausscheiden von Kaul sagte er: „Ist sehr schade. Besonders beim Hochsprung sah es top aus für ihn.“ Als Favorit im Fokus der Kameras zu stehen, habe ihn nicht irritiert. „Wir haben von unserer Uni bei jedem Wettkampf ein eigenes Team“, sagte er: „Deshalb bin ich es schon ein wenig gewöhnt, mit der Kamera zu spielen und Spaß zu haben. Fühlt sich cool an, die Kamera auf sich zu haben.“

Niklas Kaul, Europameister und Weltmeister von Doha 2019 aus Mainz, musste dagegen aufgeben, nachdem er wie Neugebauer im Hochsprung 2,02 Meter gemeistert hatte. Wie bei den Olympischen Spielen von Tokio verletzte er sich mit einem falschen Schritt beim Absprung am Fuß. „Ich habe beim Sprung über 1,99 Meter einen blöden technischen Fehler gemacht, von dem ich angenommen hatte, dass ich ihn in den vergangen zwei Jahren in den Griff bekommen habe“, sagte Kaul. „Das war genau das, was nicht passieren durfte.“

Danach steigerte er seine Höhe zwar noch, weil er sich so stark fühlte wie seit Tokio nicht mehr. Doch er war beim Absprung zu dicht an der Latte gewesen und mit dem Fuß umgeknickt. Während Neugebauer sich erfolglos an der nächsten Höhe versuchte, hatte Kaul seine Spikes schon ausgezogen und untersuchte die Verletzung. „Die Entscheidung, zu den 400 Meter nicht mehr anzutreten, tat mehr weh als der Fuß“, sagte der 25-jährige. „Es nutzt nichts, jetzt zu laufen, wenn man weiß, dass man morgen nicht richtig draufhauen kann. Denn beim Speerwerfen muss man draufhauen, sonst wird das nichts bei der WM.“

Auch Mayer musste schon aufgeben

Immerhin wurde er, anders als in Tokio, nicht im Rollstuhl aus dem Stadion geschoben. Das Risiko, mit einem verletzten Fuß weiterzumachen, sei im Jahr vor den Olympischen Spielen nicht tragbar, sagte er – nicht ohne ausprobiert zu haben, ob nicht doch ein Start ins Rennen über 400 Meter, das Finale des ersten Tages, möglich wäre.

Die Schmerzen waren zu groß. Er sei sehr enttäuscht, ärgere sich über sich selbst und mehr noch über seinen Körper, fasste Kaul zusammen. Schließlich hätten er und die anderen das ganze Jahr trainiert für diesen Wettbewerb. Nach der Mittagspause hatte er rausgehen und einfach Spaß haben wollen an dem, was er macht. „Den Spaß hatte ich bis 2,02 Meter und hätte ihn auch noch bei ein paar Höhen mehr gehabt.“

Noch dazu hatte er seit dem Weitsprung Schmerzen in der Hüfte. Er habe sich „reingestaucht“ in die Grube, sagte er. „Das hätten wir über Nacht irgendwie hingekriegt“, sagte Kaul. Er versprach, seine beiden deutschen Mannschaftskameraden am Samstag anzufeuern, erinnerte aber daran, dass er nach seinem Ausscheiden in Tokio nicht in der Lage gewesen war, sich den Lauf über 1500 Meter anzuschauen.

Mehr zum Thema 1/

Manuel Eitel aus Ulm, der den Tag mit 10,44 Sekunden im Sprint begonnen hatte, der drittbesten Zeit, war bei Halbzeit Zwölfter. Auch Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich stieg aus; wegen Schmerzen in den Achillessehnen. An diesem Samstag geht es im Zehnkampf mit den Sprints über 110 Meter Hürden weiter. Nach Diskus – einer weiteren Parade-Disziplin von Neugebauer –, Stabhochsprung und Speerwurf fällt die Entscheidung darüber, wer der König der Leichtathleten ist, im abschließenden 1500-Meter-Lauf um 21:45 Uhr.