„Ich bin jung, ich bin dumm, ich bin einfach drauflos gerannt.“ Es waren auch die berühmten ersten Worte nach seinem ersten großen Sieg, die Karsten Warholm als Typen aus der Masse an Leichtathleten heraus hob. Bei der WM 2017 in London war der aufgedrehte Norweger über die mörderische 400-Meter-Hürden-Strecke los gerannt, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber er hielt das Tempo bis ins Ziel – und war mit 21 Jahren schon Weltmeister. Zur Ehrenrunde setzte er einen Wikingerhelm auf und zog ihn an dem Abend nicht mehr ab. Mittlerweile ist der junge Wikinger auch Europameister, er hält den Europarekord (46,92 Sek.) und damit ihm nicht langweilig wird, rennt er auch über 400 Meter flach. Seinen Trainer Leif Olav Alnes muss er gelegentlich knebeln und fesseln, um ihm seinen Willen aufzudrücken - so transportiert es Warholm zumindest über seine Social-Media-Accounts. „Uns verbindet der gleiche Humor“, sagt der Mann, der nur ein Tempo kennt: Vollgas.