Ein bisschen von allem: „Es muss so vieles zusammenkommen in dem kurzen Moment vor dem Abwurf“, sagt Weber. Bild: dpa

Noch vor wenigen Jahren waren die Speerwerfer aus Deutschland so etwas wie ei­ne Großmacht: Olympia­sieger Thomas Röhler und Weltmeister Johannes Vetter mussten Fragen nach Weltrekord und Hundert-Meter-Würfen beantworten. Bedrängt und herausgefordert wurden sie von einer Armada von Talenten, an deren Spitze Julian Weber, Andreas Hofmann und Bernhard Seifert standen. Nun, bei der Weltmeisterschaft in Budapest, tritt am Sonntag ein einziger Teilnehmer aus Deutschland zum Speerwurf an: Julian Weber, 28 Jahre alt.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Er startet für den USC Mainz, lebt in Berlin und trainiert in Potsdam bei Burkhard Looks. Weber muss nicht nur aus Tradition die Bürde des Favoriten tragen; er hat einiges dafür geleistet. Zum dritten Mal ist er in diesem Sommer deutscher Meister geworden. Dass er den Titel nicht allein den Verletzungen und Schwächen der einstigen Cham­pions zu verdanken hat, zeigt die Siegweite von 88,72 Metern.