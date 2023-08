Es hätte ein Abend in Oranje werden können. Sifan Hassan und Femke Bol, die überragenden Läuferinnen aus den Niederlanden, hatten am ersten Abend der Leichtathletik-Weltmeisterschaft die Goldmedaillen zum Greifen nah. Die eine wollte über 10.000 Meter den ersten von drei Titeln gewinnen, die sie in Budapest anstrebte, und stürmte in einem langen Spurt als Führende dem Ziel zu.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Die andere war dabei, den Sieg der niederländischen Mixed-Staffel über 4 mal 400 Meter einzufahren, auch sie Erste, noch dazu auf bestem Wege, einen Weltrekord aufzustellen in der jungen Disziplin. Doch die vermeintlichen Paukenschläge wurden zu einem Doppelschlag ins Wasser. Beide Läuferinnen stürzten: die Niederlande im Tief.