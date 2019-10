Leichtathletik-WM : Die Wagenburg der Konstanze Klosterhalfen

Schwierige Frage. Hätte die angehende Sportjournalistin Konstanze Klosterhalfen der Athletin Konstanze Klosterhalfen dieselben Fragen gestellt, die ihr die Sportjournalisten in Doha stellten? Unausgesprochene Antwort: nein. Ausgesprochene Antwort, nachdem sie im Weltmeisterschaftsrennen über 5000 Meter Dritte geworden war und die Bronzemedaille gewonnen hatte: „Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen mehr auf die positiven Nachrichten konzentrieren kann, als mich immer, wie die meisten, auf die negativen zu stürzen.“

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Der Wunsch nach einem Sport, der nichts als Freude macht, und die Wirklichkeit eines in vielerlei Hinsicht kompromittierten Gewerbes klafften auch in Doha weit auseinander. Dort ging am Sonntag nach zehn langen Tagen die Leichtathletik-Weltmeisterschaft zu Ende. Im Raum dazwischen: die gerade 22 Jahre alte Läuferin aus dem Dorf Bockeroth bei Königswinter in der Nähe von Bonn. In der Nacht auf Dienstag wurde Alberto Salazar für vier Jahre vom Sport ausgeschlossen, der Kopf des Nike Oregon Projects, dem sich die mit schier unglaublichem Talent gesegnete Konstanze Klosterhalfen im November 2018 angeschlossen hat. Vier Tage später wollte die junge Läuferin ihr Jahr, in dem sie sechs deutsche Rekorde verbessert hat, mit dem Gewinn ihrer ersten Weltmeisterschafts-Medaille krönen.

Nur dass der Glanz eines solchen Erfolges stumpf wird, wenn der geistige Vater der Trainingsgruppe vom Sport ausgeschlossen und mit einer Kontaktsperre zu seinen Sportlerinnen und Sportlern belegt ist. Er habe verbotenes Doping-Verhalten orchestriert und gefördert, urteilte das Schiedsgericht. Er habe Siege über die Gesundheit der Athleten gestellt, kommentierte die amerikanische Anti-Doping-Agentur Usada – Vorwürfe, die Salazar bestreitet. Gegen das Urteil will er Berufung einlegen.

Mehr zum Thema 1/

„Ich weiß, dass all dies meine Gruppe nicht betrifft“, behauptete Konstanze Klosterhalfen am Samstag nach dem Rennen: „Mein Coach ist Pete Julian. Ich bin dankbar, mit ihm trainieren und zu ihm zurückkehren zu können für die nächste Saison.“ Das ist nicht wirklich ein Kommentar dazu, dass das Projekt im Zeichen des Totenkopfes, eine der erfolgreichsten Trainingsgruppen der Welt, seine Seele verloren hat, seinen geistigen Vater, den nimmermüden Tüftler und manischen Antreiber Salazar, und der mehr denn je verdächtig erscheint. Das Nike Oregon Project, das war weit über die vier Olympiasiege und sechs Weltmeistertitel von Mo Farah hinaus immer Alberto gewesen, wie ihn die Laufwelt nennt. Sie war der Gold gewordene Ausdruck seines Anspruchs, der Spiegel seiner schillernden Persönlichkeit. Er experimentierte mit leistungssteigernden Substanzen, mit legalen und mit im Sport verbotenen, er manipulierte Menschen und Verfahren, er log und hielt zum Lügen an.

„Ehrlich gesagt: Koko hatte kaum etwas mit Alberto zu tun“, sagt Pete Julian, Assistent von Salazar, Trainer von Konstanze Klosterhalfen und voraussichtlich der Mann, der das Projekt retten und weiterführen soll. Die mentale Wagenburg, in der sich er, Konstanze Klosterhalfen und seine Leute verschanzt haben, verlassen sie nur zum Rennen.