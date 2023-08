Noah Lyles gewinnt die Goldmedaille über die 100 Meter. In den USA trainiert er in der gleichen Trainingsgruppe wie Lückenkemper. Die deutsche Mannschaft gewinnt indes keine Medaille am ersten Wochenende.

US-Star Noah Lyles ist neuer Weltmeister über 100 Meter. Der 26-Jährige gewann am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Budapest vor Letsile Tebogo aus Botswana und dem Briten Zharnel Hughes. Lyles, der in den USA der gleichen Trainingsgruppe wie Gina Lückenkemper angehört, siegte in der Weltjahresbestzeit von 9,83 Sekunden und hatte damit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Verfolger.

Titelverteidiger Fred Kerley (USA) hatte das Finale ebenso wie Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) verpasst. Lyles will bei den Titelkämpfen in Ungarns Hauptstadt über 200 Meter zum dritten Mal nacheinander Weltmeister werden. Als einziger deutscher Starter über die 100 Meter war Julian Wagner im Vorlauf ausgeschieden.

Weltmeister über 10.000 Meter bleibt Joshua Cheptegei aus Uganda. Der Titelverteidiger und Weltrekordhalter setzte sich im Schlussspurt nach 27:51,42 Minuten durch. Zweiter wurde Daniel Simiu Ebenyo aus Kenia vor Selemon Barega aus Äthiopien. Im Hammerwerfen wurde der Kanadier Ethan Katzberg mit Landesrekord von 81,25 Metern überraschend Weltmeister.

Sprinterin Lückenkemper weiter

Mit dem erfüllten Soll und kleinen Wehwehchen beschäftigte sich Gina Lückenkemper nur kurz. Die Kapitänin präsentierte sich wie das deutsche Leichtathletik-Team zum Auftakt der WM in solider Form, die erhoffte Medaillenüberraschung für das deutsche Team gelang am Wochenende noch nicht. Bevor Lückenkemper an diesem Montag erstmals in ein WM-Finale über 100 Meter sprinten will, gab es am Sonntag Platz sieben für Siebenkämpferin Sophie Weißenberg sowie Platz neun für Weitspringerin Maryse Luzolo.

Möchte Europameisterin Lückenkemper eine solche Platzierung schaffen, muss sie sich im Halbfinale am Montagabend (20.35 Uhr im ZDF und bei Eurosport) aber steigern. 11,21 Sekunden im Vorlauf genügten zu Rang drei und dem automatischen Weiterkommen, überzeugend war der WM-Einstieg leicht gehandicapt nicht. Die amerikanische Mitfavoritin Sha'Carri Richardson musste sich derweil für ihre 10,92 Sekunden nicht verausgaben. Als bislang letzte deutsche 100-Meter-Läuferin stand Melanie Paschke 1997 in einem WM-Endlauf.

Im Siebenkampf auf Platz sieben

Festtagsstimmung kam in Budapest am ungarischen Nationalfeiertag für die ersatzgeschwächte deutsche Auswahl noch nicht auf. Zu Unzufriedenheit gab es aber auch keinen Grund. In Abwesenheit der verletzten Titelverteidigerin Malaika Mihambo erreichte Luzolo immerhin das Weitsprung-Finale. Nach zwei ungültigen Versuchen reichte es aber nur 6,58 Metern, damit verpasste Luzolo drei weitere Möglichkeiten. Enttäuscht schlug die 28-Jährige die Hände vor das Gesicht.

„Schade, dass es der neunte Platz geworden ist und ich nur um vier Zentimeter das Finale verpasst habe“, sagte Luzolo. Aber nach ihrer schweren Knieverletzung könne man mit dieser WM sehr glücklich sein. Europameisterin Ivana Vuleta aus Serbien holte mit 7,14 Metern nun auch überlegen den WM-Titel. Vor einem Jahr in Eugene hatte es nur Gold durch Mihambo und Bronze durch die diesmal geschwächte Sprint-Staffel um Lückenkemper gegeben.

Hoffnungen auf eine Medaille gab es kurzzeitig auch im Siebenkampf. Dort lag Sophie Weißenberg zwischenzeitlich sogar auf dem Bronze-Rang, nach den abschließenden 800 Metern fehlten dann trotz persönlicher Bestleistung 63 Punkte zur ersten deutschen Medaille bei dieser WM.

„Der Stolz überwiegt bei Weitem“, sagte Weißenberg trotz leiser Enttäuschung über die verpasste Olympia-Norm. Der Titel ging wie 2019 an die Britin Katarina Johnson-Thompson. Weißenberg landete auf Platz sieben, Vanessa Grimm belegte den 14. Platz. Weitere der wenigen Hoffnungen wie die Diskuswerferinnen Claudine Vita, Shanice Craft und die Olympia-Zweite Kristin Pudenz sowie Hochspringer Tobias Poyte meisterten die Qualifikation und stehen am Dienstag jeweils im Finale ihrer Disziplin.