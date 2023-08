Ja, es sei eine Ehre, das Trikot der Vereinigten Staaten von Amerika zu tragen, sagt Janee’ Kassana­void. Und formuliert ein Aber: „Ich würde lieber eines der ­Komantsche-Nation tragen.“ Die junge Frau, groß und stark und in diesem Jahr mit 76,36 Meter am Donnerstag Zweite im Hammerwerfen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest, hatte einige Tage vor ihrem finalen Auftritt so etwas wie einen Schwächeanfall.

In der Pressekonferenz des amerikanischen Teams war sie gefragt worden, was es ihr bedeute, bei der Weltmeisterschaft ihr Volk zu vertreten – nicht das der 330 Millionen Einwohner der Verei­nigten Staaten, sondern das ältere der Komantschen. Deren Stamm zählt noch lediglich 17.000 Mitglieder. Da versagte ihr die Stimme.