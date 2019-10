Malaika Mihambo im Gespräch : „Manchmal springe ich wie im Blackout“

Ist das Fliegen das Schönste an Weitsprung?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Ja, ist es. Das Schönste ist, wenn man besonders hoch in die Lüfte abhebt. Wenn man steigt, eine hohe Flugphase hat und dann die Landung einleitet. Wenn man das Gefühl hat: Normalerweise wäre ich jetzt am Boden, aber es geht immer weiter.

Sie fliegen nicht mit Autopilot, sondern haben immer alles unter Kontrolle?

Das hängt vom Wettkampf ab. Manchmal geschieht der Sprung wie im Blackout, ich laufe an und bin erst in der Grube wieder bei vollem Bewusstsein, so sehr bin ich im Flow. Und es gibt Sprünge, da bin ich bewusster. Ich laufe an und merke, ich treffe mich bei jedem Schritt und denke: Jetzt muss nur noch der Absprung gelingen, dann kann ich mich raus katapultieren. Jeder einzelne Sprung ist anders.