Joshua Abuaku bei einem Hürdenlauf über 400 Meter am 20. August in Budapest Bild: AP

Wenn er auf die Bahn gehe, wolle er auch als Erster ins Ziel kommen. Sagt Joshua Abuaku. An diesem Mittwoch hat der 27 Jahre alte Hürdenläufer das größte Rennen seiner Karriere vor sich – und von Gewinnen kann keine Rede sein. Bei der Weltmeisterschaft in Budapest wird er zum Höhepunkt des Abends (21.50 Uhr im ZDF) im Endlauf antreten, mit Gegnern wie dem jamaikanischen Champion Roshawn Clarke, der den U20-Weltrekord hält (47,34 Sekunden), dem Olympia- und WM-Zweiten Rai Benjamin aus den Vereinigten Staaten sowie dessen Landsmann Trevor Bassitt, die gemeinsam in der Weltmeisterschafts-Staffel von Eugene liefen, dem Weltmeister Alison dos Santos aus Brasilien und dem Norweger Karsten Warholm, der bei seinem Olympiasieg von Tokio 2021 den Weltrekord auf 45,94 Sekunden drückte.

Über die Distanz von 41 Jahren wird sich Abuaku auch mit dem großen Hürdenläufer Harald Schmid messen. Dessen deutscher Rekord von 47,48 Sekunden, als Schmid 1982 in Athen einen seiner drei Europameistertitel gewann, und noch einmal erreicht bei der Weltmeisterschaft von Rom 1987, bei der Schmid Dritter wurde, scheint zwar für den jungen Mann noch zu weit entfernt. Schließlich ist er noch nie unter 48 Sekunden gelaufen. Doch warum soll er es nicht probieren?