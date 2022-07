Hochspringerin Mahutschich : „Sie ist eine unglaubliche Person“

Für Jaroslawa Mahutschich glänzt Hochsprung-Silber bei der Leichtathletik-WM wie Gold. Die kämpferische Ukrainerin springt für die Menschen in ihrer Heimat: „Und natürlich werden wir am Ende auch gewinnen."

„Für mich ist es Gold“, sagte Jaroslawa Mahutschich in Eugene, nachdem sie ihre Silbermedaille in Empfang genommen hatte. Und obwohl die Zwanzigjährige als Jahresbeste (2,03) und Favoritin in der Hochsprung-Wettbewerb gegangen war, haderte sie kein bisschen mit ihrem zweiten Platz. 2,02 Meter im zweiten Versuch, das hätte fast zu Platz eins gereicht – doch Eleanor Patterson war auf Anhieb über die gleiche Höhe gesprungen, und gewann deshalb den WM-Titel.

Anschließend zollte die siegreiche Australierin der Zweitplatzierten aus der Ukraine ihren höchsten Respekt: „Es ist so tough, dass Jaroslawa hier ist und ihr Land repräsentiert“, sagte die 26-Jährige: „Sie ist eine unglaubliche Person und Athletin.“ Denn schon einmal waren die beiden in dieser Saison gemeinsam auf ein Siegerpodest gesprungen – allerdings noch in umgekehrter Reihenfolge – und unter dramatischen Vorzeichen.

Es war bei der Hallen-WM in Belgrad am 19. März, wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Auch damals hatte Mahutschich 2,02 überwunden, auf Anhieb allerdings, und vor Patterson gewonnen. Doch vor allem die Geschichte ihrer Anreise war es, für die sie sich höchste Bewunderung verdient hatte. Die junge Sportlerin aus Dnipropetrowsk war drei Tage lang über zweitausend Kilometer mit dem Auto angereist, es war eine dramatische Flucht, die durchaus traumatisch hätte enden können, flankiert von „Explosionen, Artilleriefeuer und Schüssen“.

Es sind Jaroslawa Mahutschichs letzte Erinnerungen an ihre Heimat. Denn seitdem war sie nicht mehr zu Hause, fand zunächst Unterschlupf im beschaulichen Franken – bei ihrem Ausrüster Puma in Herzogenaurach, und zog dann weiter zu Trainingslagern in die Türkei, ehe sie sich zur WM nach Kalifornien aufmachte. „Nicht zu wissen, was zu Hause los ist, ob ihre Familie und Freunde in Sicherheit sind“, sagte Eleanor Patterson mit vor Mitgefühl über den Schrecken geweiteten Augen: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie durchmacht.

Auch Irina Geraschtschenko ist eine von 22 ukrainischen Sportlern in Eugene. Sie belegte im Hochsprung Rang vier, sprang glatt zwei Meter und stellte damit eine persönliche Bestleistung auf. Die Bronze-Medaille der Italienerin Elena Vallortigara verpasste sie nur wegen der höheren Anzahl an Fehlversuchen. Geraschtschenko hatte im Bombenhagel von Kiew eine Woche lang im Keller ihrer Eltern Zuflucht gefunden, ehe sie den Weg in die Freiheit fand. „Es ist schwer, das vorherige Leben zu leben“ bekannte sie. Aber es muss weiter gehen.

Jaroslawa Mahutschich ist neben ihrem Disziplinkollegen Andrij Prozenko, der Bronze gewann, bislang die einzige Medaillengewinnerin ihres Teams. Daran gezweifelt, ob es Sinn macht, weiter einer eher nebensächlich erscheinenden Beschäftigung wie dem Hochsprung nachzugehen, hat die 1,80 Meter große Sportlerin nicht. Im Gegenteil: Obwohl in ihrer Heimat Tausende von Zivilisten und Soldaten sterben, hält sie es für ihre Pflicht, weiterhin das zu tun, was sie am besten kann – auch, um den Menschen zu Hause etwas zu geben, worüber sie sich freuen können. Und, wie sie sagt, um zu zeigen, dass die Ukraine stark ist: „Wir werden für unsere Unabhängigkeit und unser Land kämpfen. Und natürlich werden wir am Ende auch gewinnen."

Prozenko war zuvor fast sechs Wochen in seiner Heimatstadt Cherson eingeschlossen – und hat dennoch weiter an seinen sportlichen Traum geglaubt. „Er hat mir klar gemacht, was alles möglich ist“, sagte die 400-Meter Hürdenläuferin Anna Ryzhykowa, nachdem sie in ihrem Vorlauf Zweite hinter Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin wurde und nun ebenfalls Medaillenhoffnungen hegt.

Leichtathletik-Weltverbands-Präsident Sebastian Coe zeigte sich angesichts des Durchhaltevermögens der ukrainischen Sportler tief bewegt: „Ihre Häuser sind zerstört worden. Es ist unvorstellbar. Ich glaube, keiner von uns kann ermessen, was das bedeutet.“ Die russischen Athleten hat Coes Verband als einer der ersten von allen Großveranstaltungen verbannt.

Noch bei den Sommerspielen in Tokio hatte Jaroslawa Mahutschich für Aufsehen gesorgt, als sie als Drittplatzierte die russische Olympiasiegerin Marija Lasizkene umarmte – eine Geste, die ihr angesichts der schon angespannten Lage nicht nur Applaus in ihrer Heimat einbracht. Vor der WM in den USA sagte sie nun: „ich möchte keine Mörder auf der Bahn sehen“. Viele russische Athleten, so ihre Einschätzung, unterstützten Putins Angriffskrieg. Von Lasizkene will sie nichts mehr wissen.

Zu Mahutschichs Erleichterung sind ihre Mutter, ihre Schwester und ihre Nichte mittlerweile nach Deutschland gekommen und in Sicherheit. Ihr Vater und Großvater dagegen harren weiter in Dnipropetrowsk aus, „wo sie manchmal Artilleriefeuer hören“, wie die Sportlerin voller Sorge berichtet. „Ich wünschte, ich könnte nach Hause kommen, und mit ihnen sprechen“, sagte sie, „aber ich kann nicht: Die Russen haben mir diese Gelegenheit genommen.“