Leichtathletik : Lange Beine, große Sprünge

Dreisprung-Weltmeisterin Yulimar Rojas (Venezuela) hat sich bei einem Meeting in Andujar/Spanien auf Platz zwei der „ewigen Bestenliste“ verbessert und den Weltrekord nur knapp verpasst. Im sechsten Versuch landete die 23-Jährige bei einer Weite von 15,41 Meter. Damit übertraf die 1,92 Meter große Rojas ihre persönliche Bestweite um 30 Zentimeter. Zum Weltrekord der Ukrainerin Inessa Krawez (15,50 Meter) von 1995, dem Geburtsjahr von Rojas, fehlten der Südamerikanerin mit den langen Beinen nur neun Zentimeter.

„Ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich, mir fehlen die Worte“, sagte Yulimar Andrea Rojas Rodríguez, wie sie mit vollem Namen heißt, der spanischen Zeitung Marca. Rojas hat ihren Lebensmittelpunkt seit einigen Jahren nach Barcelona verlegt, wo sie für Leichtathletikabteilung des FC Barcelona startet. Ihr Trainer ist der viermalige Weitsprung-Weltmeister und Olympiasieger Ivan Pedroso aus Kuba.

Rojas, die bei Olympia 2016 in Rio Silber hinter der Kolumbianerin Caterine Ibargüen gewonnen hatte, sendete damit wenige Wochen vor der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. Beim Diamond-League-Finale Ende August in Zürich hatte sich Rojas noch der Jamaikanerin Shanieka Ricketts geschlagen geben müssen.

Die Venezuelanerin machte auch als Hoch- und Weitspringerin mit Bestleistungen von 6,57 und 1,87 Meter eine gute Figur. Ihre körperlichen Vorteile kann sie allerdings im Dreisprung am besten ausspielen. Ihre deutsche Konkurrentin Kristin Gierisch sagte einmal über die „endlosen“ Beine von Yulimar Rojas: „Sie hören dort auf, wo mein Top anfängt. Genetisch ist sie von Gott geküsst worden.“