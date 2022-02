Brisante Einzelheiten : Lauf-Trainer Salazar wegen sexueller Übergriffe gesperrt

Hinter der lebenslangen Sperre des amerikanischen Lauftrainers Alberto Salazar, die das US Center for SafeSport im Juli 2021 verhängt hat, stecken sexuelle Übergriffe. Bei Massagen habe Salazar eine Läuferin in zwei Fällen mit dem Finger penetriert. Dies ist durch die Veröffentlichung von Einzelheiten aus dem Widerspruchsverfahren in der „New York Times“ in der vergangenen Woche bekannt geworden.

Das Schiedsgericht urteilte demnach im Januar, dass die Vorwürfe der betroffenen Athletin eher wahrscheinlich als nicht zutreffend seien. Das Center for SafeSport hatte den Ausschluss Salazars vom Sport lediglich mit einer Notiz auf seiner Website bekannt gemacht und mit sexuellem und emotionalem Fehlverhalten begründet; die Organisation kommentiert ihre Verfahren prinzipiell nicht und beantwortet keine Fragen. Salazar bestreitet die Vorwürfe. „Als hingebungsvoller Ehemann, Vater und Mensch betrachte ich jede Art von sexuellem Fehlverhalten gegenüber einer anderen Person als persönlich verwerflich und als Verstoß gegen alles, woran ich glaube“, heißt es in einer Mail an die F.A.Z.

Der 63 Jahre alte Salazar ist ein Star in der Welt des Laufsports. Dreimal gewann er mit Anfang zwanzig den New-York-Marathon sowie den von Boston. 2001 gründete er mit dem Sportartikelhersteller Nike das Oregon Project, das neben anderen den viermaligen britischen Olympiasieger Mo Farah hervorbrachte. 2019 sperrte ihn die Anti-Doping-Agentur der Vereinigten Staaten für vier Jahre wegen der Förderung von Doping-Verhalten und der Behinderung von Kontrollen. Daraufhin löste sich die Nike Laufgruppe auf. Seitdem trainiert die deutsche Weltmeisterschafts-Dritte über 5000 Meter von Doha 2019 Konstanze Klosterhalfen bei Salazars einstigem Assistenten Pete Julian.