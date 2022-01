Mächtiger BVB-Chef : Watzke und die Abteilung Attacke

Es ist noch nicht lange her, da spielte Hans-Joachim Watzke mit dem Gedanken, sich im kommenden Sommer zur Ruhe zu setzen. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund wird im Juni 63 Jahre alt, vielleicht hätte der sauerländische Textilunternehmer schon bald Reinhard Rauball als Präsident des BVB beerben, viel Freizeit genießen und stolz auf sein Lebenswerk zurückblicken können. Doch irgendwie war schon immer klar, dass solche Überlegungen eher als Koketterie verstanden werden müssen, viel zu sehr liebt Watzke den Kampf für seine Überzeugungen.

Statt in den Ruhestand zu wechseln, hat er seinen Vertrag bei Borussia Dortmund um drei Jahre verlängert. Am 11. Februar wird er zudem Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL), seit 2019 gehört er dem Vorstand der mächtigen European Club Association (ECA) an, einem wenig bekannten Machtzentrum des globalen Fußballs, in dem entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft des Spiels vorgenommen werden. Seit dem Rückzug von Karl-Heinz Rummenigge, dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, ist Watzke der mächtigste deutsche Fußballfunktionär. Und in dieser Rolle hat er sich am vergangenen Montagabend besonders laut zu Wort gemeldet.