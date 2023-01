Handball-WM in Polen : Warum Nikola Karabatic so wichtig für Frankreich ist

Da stand er, schmal, vollbärtig, kurzhaarig. Nikola Karabatic sieht extrem durchtrainiert aus dieser Tage, fast ausgezehrt. Der große alte Mann des französischen Handballs wird im April 39 Jahre alt. Die Spuren großer Schlachten haben sich in sein Gesicht gegraben; Karabatic würde in einem amerikanischen Actionfilm beide Hauptrollen erfüllen: die des Helden und die des Schurken.

In seiner Heimat ist er derzeit nur der Held. Er leitet ein französisches Team bei dieser Weltmeisterschaft in Polen und Schweden an, das eine lange Verletztenliste zu verkraften hat – elf teils namhafte Kaderkräfte fehlten den Franzosen am Mittwochabend beim Auftaktsieg in die Titelkämpfe, einem 26:24 gegen Polen vor knapp 10.000 Fans in Spodek, der Arena-Untertasse im Stadtzentrum der schlesischen Metropole.

Es war kein glänzender Erfolg, eher ein Arbeitssieg mit Schwächephasen. Das wollte hinterher keiner allzu scharf kritisieren. „Es war viel Druck in der Halle, aber wir haben dem standgehalten. Darauf kommt es an. Es war ein idealer Start“, lobte Nikola Karabatic.

Anführer des Ensembles

Weil sein Bruder Luka ebenfalls angeschlagen draußen saß, führte Karabatic das Team als Kapitän an. Natürlich ist er auch sonst der Anführer dieses gleichermaßen begabten wie erfahrenen Ensembles, das mit dem Erfolg beim Gastgeber gleich mal ein Ausrufezeichen setzte: Der Weg zum Titel wird nur über Frankreich gehen, und mithin über Karabatic, der als verlässliche Kraft in der Abwehr auftrat und sich für keinen Zweikampf zu schade war. Zu Hause rechnen sie es ihm hoch an, dass er im Spätherbst seiner Karriere weiterhin die Knochen hinhält.

Im Angriff sieht man ihn seltener; die Wurfkraft fehlt, auch die Power, den Gegner im Eins-gegen-eins niederzuringen. Karabatic weiß das, er wirft selten. Aber er verzögert das Spiel, wenn nötig – und am Mittwoch sorgte er mit Präzision und guter Übersicht aus der Abwehr heraus für das nötige Tempo bei Gegenstoß und zweiter Welle.

Es ist ein unaufhörlicher Erfolgshunger, der diesen ewigen Titelsammler antreibt. Wer dachte, Karabatic, inzwischen längst Familienvater, würde nach Olympiagold 2021 in Tokio kürzertreten, sah sich getäuscht. Bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris will er weitermachen.

„Wir sind als Team selbstbewusst“

Und vorher am liebsten dieses Jahr am vierten französischen WM-Titel mitwirken. „Wir sind individuell und als Team selbstbewusst“, sagte Karabatic in Kattowitz. Die vielen Verletzten beklagte er nicht; sein Bruder und auch Linkshänder Valentin Porte könnten am Samstag gegen Saudi-Arabien wieder dabei sein oder bekommen angesichts des schwachen Gegners gleich noch eine weitere Pause bis zum Gruppenfinale gegen Slowenien am Montag verordnet.

Karabatic sagte: „Wir wissen, dass wir sehr gut verteidigen können. Wir spielen mit Sicherheit, Selbstbewusstsein und Aggressivität. Nur im Angriff müssen wir den Ball besser laufen lassen.“ Vorn waren die Franzosen nie Meister des Kollektivs, Herren der Spielzüge. Da sieht man häufig Free Jazz statt Spiel vom Notenblatt. Aber das müssen sie auch nicht: Zur Not wirft ihr Superstar Dika Mem die Bälle einfach aus der zweiten Reihe ins Tor.

Karabatic selbst, nun schon im achten Jahr im Trikot von Paris St- Germain, war am Mittwoch nicht unter den Torschützen. Einen Treffer hatte er aber zuvor gesetzt – gegen Deutschland, wo er zwischen 2005 und 2009 für den THW Kiel gespielt hat. Er könne jeden verstehen, der nicht in die Bundesliga oder aus ihr weg wechsele, hatte er im Sommer 2022 gesagt, versehen mit der Empfehlung, nicht in die härteste Liga der Welt zu wechseln. Wenn man ihn hier sieht, mit fast 39, kann man nur sagen: der frühe Weggang aus Deutschland hat wie ein Jungbrunnen gewirkt.