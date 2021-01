Corona-Folgen für Sportler : „Wir werden Karrieren enden sehen“

Sie erforschen an der Deutschen Sporthochschule in Köln die Folgen von Covid-Erkrankungen bei Sportlern. Wie genau sieht das aus?

Wir beobachten Leistungssportler und Kaderathleten im Hinblick auf längerfristige oder Spätfolgen von Corona. Im Detail untersuchen wir unter anderem das Immunsystem, Virusantikörper, die Entwicklung der Immunbalance, rote Blutkörperchen – alles, was erklären könnte, warum längerfristige Veränderungen zu sehen sind. Die ganze Long-Covid-Geschichte wird richtig Fahrt aufnehmen.

Können Sie schon sagen, über welche Dimension wir sprechen?

Das können wir noch nicht sagen, weil wir im Frühjahr in Deutschland noch keine große Zahl von Fällen hatten, das kommt jetzt erst. Im Dezember hatten wir zum Beispiel Boxer hier, die wir schon öfter beobachtet haben. Die hatte es vor Monaten in einem Trainingslager erwischt. Von 26 hatten sich insgesamt 23 infiziert. Und da hat ja nicht jeder gegen jeden gekämpft, das muss eine Aerosolbelastung in einem Raum gewesen sein. Das hat mir gezeigt, dass Olympia ohne Impfung wie ein Ritt auf der Rasierklinge ist, aber auf einer ganz scharfen.