Matchfixing im Handball? : Verdächtige Wetten

Aktualisiert am

Zwei Schiedsrichter-Paare der Handball-Weltmeisterschaft werden von dem dänischen Fernsehsender „TV2“ mit dem Verdacht des „Matchfixings“ konfrontiert. Beide Gespanne zählen zu den renommiertesten im Handball; eines war am vergangenen Freitag während der WM-Vorrunde im Einsatz. Insgesamt verdächtigt „TV2“ acht Schiedsrichterpaare der Manipulation von Spielen. Die Vorwürfe beziehen sich auf 26 Vorfälle in der Champions League, der südosteuropäischen Seha-League und auf Länderspiele zwischen September 2016 und November 2017. Zu den betroffenen Spielen gehören eine Partie des THW Kiel (gegen Veszprem) und eine der SG Flensburg-Handewitt (in Kielce).

Die Quelle der Berichterstattung des dänischen Senders sind Untersuchungen der Sportdaten-Analysten von „Sportradar“, die Meldungen sieben verschiedener Wettanbieter durch­sahen und offenbar Auffälligkeiten entdeckten. „Sportradar“ meldete verdächtig hohe Wetteinsätze auf Zwischenergebnisse oder Endresultate wie „Unentschieden zur Halbzeit“ oder „Unentschieden am Ende“. Die Analyse der merkwürdigen Pfiffe liegt seit 2018 vor, wurde aber erst zur Weltmeisterschaft in Polen und Schweden veröffentlicht. Laut „TV2“ hatte der Europäische Handballverband EHF schon 2018 Kenntnis vom „Sportradar“-Bericht, habe aber nicht reagiert.

Vertrauen in die Schiedsrichter

Während der dänische Matchfixing-Fachmann Chris Kronow Rasmussen sagte, beide Gespanne hätten damals gesperrt werden müssen, beteuerte ein Schiedsrichterpaar am Freitag gegenüber „TV2“ seine Unschuld. Das andere bei der WM im Einsatz stehende, verdächtigte Gespann äußerte sich nicht. Der Weltverband IHF schrieb zu den Vorwürfen gegen die Schiedsrichter: „Die IHF ist über die Situation informiert und steht im Austausch mit der EHF. Wir werden das Thema nicht weiter kommentieren, solange es keine Beweise gibt, die rechtliche Schritte gegen die Schiedsrichtergespanne rechtfertigen würden.“ Man habe volles Vertrauen in die Schiedsrichter.

Die EHF gab ebenfalls ein Statement heraus. Demnach seien die Ergebnisse des „Sportradar“-Reports an die österreichischen Behörden weitergegeben worden.

Unterdessen haben die Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes (DHB) scharf auf die Kritik Christian Schwarzers am Einsatz von Schiedsrichterinnen bei dieser Männer-WM reagiert. „Es ist schade, dass sich ein so großer Nationalspieler derart ins Abseits manövriert“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann, „ich finde diese Aussage absolut aus der Zeit gefallen und deplatziert.“ Schwarzer hatte ge­sagt: „Keine Ahnung, wie man auf die Idee gekommen ist, Frauen bei den Männern pfeifen zu lassen.“ In Polen und Schweden sind Maike Merz und Tanja Kuttler als deutsches Gespann im Einsatz.