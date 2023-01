Handball-Präsident Michelmann : „Wir wollen Typen mit Profil“

Gefällt Ihnen, was die Männer-Nationalmannschaft zeigt?

Wir spielen eine gute WM und haben mit dem Erreichen des Viertelfinals ein erstes Ziel erreicht. Die Mannschaft strahlt Leichtigkeit und Spielfreude aus, und wir sind froh, dass wir mit Juri Knorr einen Mittelmann haben, der Weltspitze werden kann. Aber in den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass wir sehr gut darin waren, gute Spieler zu entwickeln, aber nicht sehr gut darin waren, sehr gute Spieler zu entwickeln. Bei den Männern geht es jetzt darum, die Top-Top-Talente für die Dreißigerjahre zu entwickeln.

Der frühere Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes DHB, Bob Hanning, hat bezogen auf die Spieler gesagt: „Neue Typen braucht das Land.“ ...

Die haben wir. Fast 80 Prozent der aktuellen Mannschaft haben vor zwei Jahren noch nicht im ersten Aufgebot gespielt.

Der Akzent liegt nicht auf „neu“, sondern auf „Typen“.

Typen werden sie, wenn sie erfolgreich sind. Ich weiß nicht, ob Lukas Mertens alle vor seinem Granatenwurf im ersten Spiel schon kannten. Wenn der so weiterspielt, ist der auf seine Art auch ein Typ. Andi Wolff ist auch ein Typ, der bei uns nicht so regelmäßig in Erscheinung tritt, weil er in Polen spielt. Ich sehe einen wie Julian Köster – wir müssen doch eher schauen, dass wir sie nicht zu sehr hypen. Das sind andere Typen als die, die wir aus den Nullerjahren kennen ...

... wie anders?

Vielleicht disziplinierter.

Braver.

Ja, aus ihrer Sicht vielleicht. Johannes Golla ist ja wie ein positiver Christian Schwarzer. Vom Typ her. Engagiert, kämpferisch. Und der ist erst 25.

Wenn Sie sagen, Typen entstehen durch Erfolg, ist der DHB dann zum Erfolg verdammt?

Es geht nicht ums Sollen, sondern ums Sein. Wir sind eine Sportart, die vom Erfolg lebt. Es geht nicht um Erlebnisse, sondern um Ergebnisse. Die Zielstellung bei den vier Heim-Turnieren im Jahrzehnt des Handballs ist, das Halbfinale zu erreichen.

Wie geht es nach dem Jahrzehnt des Handballs mit dem DHB weiter?

Wir haben noch nicht drüber nachgedacht, was danach kommt. Das ganze Ensemble aus Turnieren, beginnend mit der Junioren-WM in diesem Sommer, endend mit der WM der Männer 2027 (2024 findet auch die EM in Deutschland statt/d. Red.), soll zeigen, wie gut und vielfältig wir sportlich sind, aber das soll auch ein großer Werbeblock für unseren Sport sein. Ich bitte darum, die Frauen-WM 2025 nicht zu vergessen. Wenn junge Leute über diese Turniere zum Handball finden, werden wir die Effekte erst viel später haben. Dieses Jahrzehnt des Handballs ist mit diesen vier großen Events auch ein Jahrzehnt, das in die Zukunft weist. Der Schwerpunkt in den Dreißigerjahren liegt dann weniger auf den Events, sondern auf der Entwicklung des Leistungssports.

Ein Schlenker zu den Frauen: Der DHB hat die Kommission aufgelöst, die sich mit den Missbrauchsvorwürfen im Frauenhandball beschäftigt hat. Wann setzen sie die Aufarbeitung fort?

Wir wollen unmittelbar nach der WM, möglichst noch im Februar, mit einer neuen Kommission starten. Es wird auf fünf Personen hinauslaufen, wobei wahrscheinlich nicht alle Posten neu besetzt werden. Bei aller Eile wollen wir das sorgfältig machen. Wir als DHB haben ein gutes Gewissen, nichts zu verbergen.