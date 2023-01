Handballspieler Luc Steins : Darum ist ein kleiner Niederländer so herausragend

Die respektvolle Einschätzung ging Kai Häfner leicht über die Lippen: „Luc Steins ist einer der besten Spielmacher der Welt.“ Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man den nächsten Gegner und seine Spieler lobt, um zu verdeutlichen, welch schwierige Aufgabe da wartet. Das gehört zur Folklore des Profisports.

Bei Steins aber musste Häfner gar nicht übertreiben. Denn der Regisseur der niederländischen Handball-Nationalmannschaft bringt aus seinem Klub und von der Länderauswahl so viele persönliche Meriten mit, dass seine Qualitäten außer Frage stehen: Zweimal nacheinander ist Steins zum wertvollsten Spieler der französischen Liga gewählt worden; zweimal stand er im All-Star-Team der Europameisterschaft, 2020 und 2022.

Es wird an diesem Samstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und im ZDF) also darum gehen, Steins zu stoppen – mit einem Sieg im zweiten Hauptrundenspiel der WM stünde die deutsche Nationalmannschaft schon im Viertelfinale am Mittwoch in Danzig. Steins fällt jedem, der ihn noch nicht kennt, gleich beim ersten Angriff auf, den er anleitet – wegen seiner Länge von 172 Zentimetern. Bei seinem Vereins, Paris St. Germain, wo er seit Ende 2020 spielt, gab es lange einen kuriosen Größenunterschied im Rückraum, denn sein Mitspieler auf halbrechts, Dainis Kristopans, inzwischen bei der MT Melsungen unter Vertrag, war 42 Zentimeter größer.

„Alles schaut auf mich“

Steins, 27 Jahre alt, ist sehr beweglich, er macht das Spiel schnell – wenn es irgend geht, verzichten die Niederländer auf den Positionsangriff und kommen über die Geschwindigkeit. Ihnen fehlen nämlich die langen Kerls, die über die Abwehr werfen können. Steins versucht die gegnerische Defensive mit langen Kreuzbewegungen in Bewegung zu bringen. Er bewegt sich sehr nah an der Abwehr, oft am Rande des Schrittfehlers, und tippt häufig, wo wohl jeder andere abspielen würde – und hat dann manchmal freie Bahn, weil das so überraschend kommt. Deswegen kann eine defensive 6:0-Abwehr gegen ihn eine Lösung sein.

In Erinnerung ist noch, wie er die Deutschen in der ersten Halbzeit des EM-Spiels in Trondheim vor drei Jahren narrte; und da bildeten die Kieler Pekeler/Wiencek den Innenblock, gemeinhin Weltklasse. 15:13 nur hieß es zur Pause, erst am Ende wurde es deutlich – 34:23 für Deutschland. Luc Steins scheut nie die Verantwortung, nicht bei Paris, schon gar nicht bei den Niederländern: „Ich hatte in allen Mannschaften immer eine wichtige Rolle und war für die Angriffe zuständig. In den wichtigen Phasen schaut alles auf mich.“

Sein Aufstieg begann 2016, als er mit den Limburg Lions im EHF-Pokal europäisch spielte und von einem französischen Trainer entdeckt wurde. Bei Tremblay und Toulouse machte er sich einen Namen in Frankreich, und als Nikola Karabatic sich Ende 2020 schwer verletzte und PSG Ersatz suchte, griffen sie bei Steins zu. Alle, die dachten, das sei doch eine Nummer zu groß für ihn, wurden eines Besseren belehrt. Inzwischen ist Steins der Dreh- und Angelpunkt des französischen Starklubs. Er füllt diese Rolle ziemlich selbstverständlich und ohne großes Getöse aus.

Bei den Niederländern glänzt Steins durch sein blindes Verständnis mit dem Halbrechten Kay Smits vom SC Magdeburg. Der Linkshänder hat eine große Wurfkraft und hohe Effizienz. Immer wieder bringt Steins ihn in Position. Dank seiner Spielintelligenz und Intuition kooperiert Steins auch hervorragend mit dem Kreis und den Außen. Von ihm gibt es oft Überraschungen, so dass ein zu schnelles Angehen eher von Nachteil ist.

Dass Steins und seine Niederländer überhaupt bei dieser WM mitspielen, ist einer Wildcard der IHF zu verdanken. Der Weltverband honorierte die rasante Entwicklung des niederländischen Männerhandballs – die Frauen sind seit Jahren Weltklasse. So fiel das Aus in den Play-Offs gegen Portugal nicht ins Gewicht (33:30, 28:35).

Als vollwertiger WM-Teilnehmer zeigte sich der deutsche Nachbar durch die klaren Gruppensiege über Nordmazedonien und Argentinien. Im Staffelfinale gegen Norwegen führte die Mannschaft des schwedischen Trainers Staffan Olsson mit sechs Toren, ehe die Kraft nachließ und die Norweger noch gewannen (27:26). Spätestens seitdem ist die DHB-Auswahl gewarnt – auch das war aus Kai Häfners lobenden Worten herauszuhören.