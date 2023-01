WM-Lektion der Handballer : Bloß nicht doof dastehen

Die neue, realistische Note, die Einzug gehalten hatte, trug in ihrer Uniformität komische Züge. „Wir werden nicht überschwänglich“, sagte Joel Birlehm. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu aufgeregt sind“, sagte Rune Dahmke, „es war nur die Vorrunde.“ Und der erfahrene Kai Häfner urteilte: „Wir haben eine gute Ausgangslage. Mehr nicht.“

Die Nationalspieler antworteten am Mittwoch, als hätte der Deutsche Handballbund (DHB) Aussagen unter Strafe gestellt, die sich jetzt schon mit dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft am nächsten Mittwoch in Danzig beschäftigten.

Dabei wissen selbstverständlich alle, wie greifbar die K.-o.-Runde ist. Doch aus schlechten Erfahrungen lernt man. „Wir haben früher oft zu viel darüber spekuliert, wer als Übernächstes kommen könnte, und dann das nächste Spiel verloren“, hatte Torwart Andreas Wolff schon vor der WM in Polen und Schweden gesagt.

„Noch nichts erreicht“

In diese Falle ist die DHB-Auswahl in den Tagen von Kattowitz nicht getappt. Erst hatte sie die stärkeren Gegner bezwungen, Qatar und Serbien, am Dienstagabend ließ sie dann das Festival der Spielfreude gegen Algerien folgen: Beim 37:21 in der Arena „Spodek“ trugen auch diejenigen Profis zum guten Gefühl nach der ungeschlagen beendeten Vorrunde bei, die bislang nur Nebenrollen gespielt hatten: Luca Witzke steuerte die Angriffe. Djibril M’Bengue warf vier Tore. Simon Ernst hielt die Abwehr zusammen. Jannik Kohlbacher gelangen, gefüttert auch von Dahmke, zehn Treffer.

„Man hat auch in diesem Spiel gesehen, dass wir nicht groß an uns zweifeln“, sagte Ernst, „jeder, der reinkommt, macht seinen Job.“ Das länger geplante Abendessen in einem Restaurant war die Belohnung für eine gelungene erste Turnierphase: „Es war schön, mal am Tisch mit Messer und Gabel zu essen und das Menü geliefert zu bekommen“, sagte Dahmke verschmitzt.

Weitere Mannschaftsabende könnten folgen. Die Deutschen haben die stimmungsvolle Veranstaltung in der schlesischen Metropole jedenfalls plangemäß verlängert. An diesem Donnerstag (18.00 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und in der ARD) wartet Argentinien als erster Hauptrundengegner. Am Samstag und Montag (jeweils 20.30 Uhr) folgen die Niederlande und Norwegen. Wahrscheinlich reichen zwei Siege, um in die Runde der letzten acht vorzudringen; dort könnte es gegen Frankreich oder Spanien gehen.

Über allen Köpfen schwebte am Mittwoch beim Medientermin jedoch die imaginäre Sprechblase: „Wir haben noch nichts erreicht.“ So ordnete Joel Birlehm auch den hohen Sieg gegen die Nordafrikaner ein: „Unsere Spieler mit Champions-League-Erfahrung leben das vor. Während ich mich über jede Parade freue, ist ein Sieg gegen Algerien für unsere erfahrenen Leute nichts Besonderes.“ Für ihn gelte, dass er immer nur so gut sei wie sein letztes Spiel, sagte Birlehm.

Niederlande-Partie als Knackpunkt

Sie wollen nichts schleifen lassen, nicht zu schnell zufrieden sein. Auf gar keinen Fall an die Niederlande und Norwegen denken, voller Fokus auf Argentinien. „Wir kennen sie noch von den Olympischen Spielen vor anderthalb Jahren“, sagte Kapitän Johannes Golla.

Im Juli 2021 gewann die DHB-Auswahl 33:25. Schnell, beweglich, unkonventionell, so wirbeln die Argentinier um ihren Kapitän und Spielmacher Diego Simonet. Er verdient sein Geld seit Jahren in Montpellier. Ebenfalls dort unter Vertrag steht der kräftige Kreisläufer Lucas Moscariello.

Während die Südamerikaner gegen die Niederlande zum Start der Gruppe F in Krakau deutlich unterlagen, (19:29) und auch gegen Norwegen wenig auszurichten hatten (21:32), lieferte ihnen der 35:26-Sieg gegen Nordmazedonien die nötigen Punkte für das Weiterkommen.

Erst mal also Argentinien – und dann? „Es ist nicht nur dahingesagt, sondern eine Notwendigkeit, nur an das nächste Spiel zu denken“, sagte Dahmke – um trotzdem eine Einschätzung des übernächsten Kräftemessens zu liefern: „Die Niederländer sind individuell sehr gut ausgebildet und haben in Luc Steins den Spielmacher von Paris Saint-Germain. Zudem ist Kay Smits aus Magdeburg in jedem Turnier gut.“

Dass die Partie gegen den Nachbarn der Knackpunkt für alles Weitere sei, wollte Dahmke, 29, nicht unterschreiben: „Wenn wir zu sehr an die Niederlande und Norwegen denken und gegen Argentinien verlieren, stehen wir doof da.“

Wobei es ihm gestattet sein muss, über Norwegen zu sinnieren. Seine Freundin, Welthandballerin Stine Oftedal, kommt aus Oslo. Ihre Schwester Hanna hat im Sommer 2022 Sander Sa­­gosen geheiratet; Dahmkes Mitspieler in Kiel – und Gegner am Montag. „Der Trashtalk kommt noch“, sagte Dahmke breit grinsend.