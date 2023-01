TV-Inszenierung bei WM : Handballer fahren 300 Meter mit dem Bus

Aktualisiert am

Handball-Europameister Schweden fährt bei der Heim-Weltmeisterschaft mit dem Bus zu den Spielen in Göteborg – obwohl das Drei-Kronen-Team nur 300 Meter von der Halle entfernt wohnt. „Das hat mit dem Fernsehen zu tun. Die möchten Bilder davon haben, wie wir aus dem Bus steigen“, sagte Schwedens Trainer Glenn Solberg der Zeitung „Aftonbladet“ vor dem erfolgreichen Auftaktspiel (26:18) des WM-Zeiten gegen Brasilien. Der Ko-Gastgeber der Endrunde trifft in der Gruppe C noch auf Uruguay und Kap Verde.

Die Busfahrt habe auch den Vorteil, „dass wir den Fokus auf das Wesentliche richten können“, sagte Solberg. Man habe schließlich „keine Zeit für 55 Selfies“, meinte Spielmacher Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt.

Angeführt von Gottfridsson legten die Schweden am Donnerstag sogleich einen erfolgreichen Start in die Handball-WM hin. Der Regisseur steuerte selbst sechs Tore zum Sieg gegen Brasilien bei.

Neu ist die kuriose Anfahrts-Situation für die Schweden übrigens nicht: Auf dem Weg zum EM-Titel im vergangenen Jahr fuhren sie im slowakischen Bratislava auch Bus – obwohl sie sogar im selben Gebäude spielten, in dem sie wohnten. Dennoch war eine Fahrt um den Block vorgeschrieben – der TV-Bilder wegen.

Die nicht gerade umweltfreundliche Regelung gilt übrigens nur bei der Anreise zu den Partien. Nach den Spielen und zum Training dürfen die Spieler zu Fuß gehen. „Nach den Spielen sind Autogramme und Fotos kein Problem“, meint Gottfridsson.