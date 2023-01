Polen bei der Handball-WM : Das Warten auf die nächste Party

Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Häppchenteller. Keine schlechte Idee, den Fans auf dem Weg in die Spodek-Arena etwas anzubieten – kleine Stärkung vor dem Spiel, wenigstens minimale Grundlage für all das Bier, das fließt. Doch die rot und weiß geschminkten Frauen und Männer halten Farbpaletten in den Händen, keine Schnittchen, um den Ankommenden etwas Patriotismus auf die Wangen zu pinseln.

Handball-WM 2023 Liveticker

Tausende pilgern an diesem Abend ins Spodek, um die polnische Handball-Nationalmannschaft gegen Slowenien anzufeuern. Es ist mächtig Feuer unter dem Dach der fliegenden Untertasse, als die Polinnen und Polen am Samstagabend loslegen: Rot und Weiß überall, Tröten und Hupen. Donnernder Bässe. Ohrenbetäubend. Handball ist beliebt, zwar deutlich hinter Fußball, Skispringen und Volleyball platziert, aber mit einem treuen Kernpublikum in Schlesien und Pommern dank der Vereine aus Kielce, Plock und Pulawy.

Doch wie bei der Auftaktniederlage gegen Frankreich kommt auch im zweiten Gruppenspiel der Mannschaft von Trainer Patryk Rombel schnell die Frage auf: Ist das Team dem Druck gewachsen? Es steht 10:15, dann 14:23, letztlich 23:32, und die Stimmung der 10.000 weicht aus der funktionalen Halle wie Luft aus einem löchrigen Ball. „Wir waren viel zu hektisch“, erklärt der enttäuschte Kapitän Piotr Chrapkowski, 34, später, „statt cool zu bleiben, haben wir alles falsch gemacht.“

Anknüpfen an die großen Zeiten

Nun werden die Polen ohne Punkte in die Hauptrunde weiterziehen. Ihr großes Ziel, das Viertelfinale in Danzig, haben sie schon ziemlich sicher verpasst. Chrapkowski, der beim SC Magdeburg sein Geld verdient, sagt: „Wir müssen uns bei diesem tollen Publikum entschuldigen.“

Dabei wollte der polnische Handballverband doch an die großen Zeiten von 2007 anknüpfen. Damals verlor Trainer Bogdan Wentas Mannschaft erst im Kölner Finale gegen Deutschland. Zwei Jahre später landete Polen auf Rang drei. Danach blieben Erfolge aus, das Interesse schwand. Mit der Heim-EM 2016 sollte die Begeisterung wieder entfacht werden.

Doch im entscheidenden Hauptrundenspiel brach die Mannschaft des deutschen Trainers Michael Biegler in Krakau unter dem Druck der Erwartungen zusammen – 23:37 gegen Kroatien. Der Handball lag am Boden. Der charismatische Biegler ist immer noch beliebt; in Kattowitz kann er sich am Samstag vor lauter Foto-Anfragen kaum bewegen.

Ungleich unangenehmer wird es für Patryk Rombel. Der 39 Jahre alte Coach muss sich die Frage gefallen lassen, ob die polnischen Handballprofis womöglich auswärts stärker seien als daheim: „Ich würde gern noch mal hier spielen und den Druck besser handeln.“ Rombel hat es nicht leicht. Er gilt als Laptop-Trainer, seine Arbeit wird von den alten Helden argwöhnisch beäugt.

Kritik wird laut

Die Spieler des Teams von 2007 arbeiten als Trainer, Fernsehexperten oder sogar als Vizepräsident des Verbandes, wie der frühere Torwart Slawomir Szmal. Rombel fehlt dieser Stallgeruch. Er war kein Spieler höchster Kategorie. Seit Februar 2019 polnische Nationaltrainer, hat er für diese WM eine gute Mischung aus talentierten und erfahrenen Spielern versammelt, darunter vier Bundesliga-Profis.

Rombel müsse nun liefern, lautet der Arbeitsauftrag. Doch nach dem gutem Spiel beim 24:26 gegen Olympiasieger Frankreich ist die Blamage gegen Slowenien so groß, dass die Kritik an ihm sehr laut wurde. Aus der Mannschaft gibt es leichte Unterstützung: „Wir waren gut vorbereitet, haben aber die abgesprochene Taktik verlassen“, sagt Chrapkowski, der sich einer Bewertung der Situation entzieht: „Es ist nicht mein Thema, über den Trainer zu sprechen.“

Mehr zum Thema 1/

Am Samstagabend in Kattowitz wischt sich trotz der Enttäuschung niemand die Nationalfarben von der Haut. In den Restaurants und Bars dominieren Rot und Weiß, auch auf Hüten und Trikots, Schals und Mützen. Die nächste Party kommt bestimmt – am Montagabend (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und bei sportdeutschland.tv) im Spodek gegen Saudi-Arabien.