Deutsche Handballer begeistern : Darum ist diese WM schon jetzt ein kleiner Erfolg

Alfred Gislason lachte, er scherzte mit seinen Spielern, er umarmte seine Kollegen. Dass der 63 Jahre alte Isländer charmant sein kann und sich eine kindliche Facette bewahrt hat, ist bekannt. Doch unter dem Eindruck des Geschehens zeigt er seine weiche Seite am Spielfeldrand selten.

In diesen Tagen von Kattowitz macht ihn manches, was er von seiner Mannschaft sieht, jedoch derart froh, dass der gelöste Anteil seines Naturells insgesamt die Oberhand gewinnt. Gislason sagte nach dem 33:26 gegen die Niederlande im zweiten Hauptrundenspiel am Samstagabend: „Es ist sehr schön, dass wir das Viertelfinale schon vor dem letzten Hauptrundenspiel erreicht haben. Es ist für uns alle einfach extrem wichtig, hier weiter dabei zu sein.“

Wer hätte gedacht, dass sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) so überzeugend in die Runde der letzten Acht dieser Weltmeisterschaft in Polen und Schweden spielt? Wenn es Montagabend um 20.30 Uhr (im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und in der ARD) zum Gruppenfinale gegen Norwegen kommt, geht es für Gislasons Team nur noch um die bessere Ausgangslage für das erste K.o.-Spiel – wobei „besser“ bedeutet, den starken Franzosen am Mittwoch in Danzig aus dem Weg zu gehen und die ersatzgeschwächten Spanier zu bekommen.

Wichtige Zwischenetappe für DHB-Team

Doch, und das muss man nach fünf Spielen einmal festhalten: Die WM ist aus deutscher Sicht schon jetzt ein kleiner Erfolg. Denn die Deutschen haben mit Spielfreude und Leichtigkeit geglänzt und en passant eine wichtige Zwischenetappe erreicht – zu den besten acht Mannschaften der Welt gehörend, wird der DHB an einem der Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele 2024 in Paris teilnehmen. Solche Konsequenzen hat Gislason immer im Kopf. Auch deswegen war er nach dem Sieg gegen die Niederlande so froh: ein erstes Ziel ist abgehakt.

Vieles passte am Samstagabend in der Spodek-Arena zusammen. Die Deutschen tappten nicht in die Tempofalle, die die Niederländer noch bei der knappen Niederlage gegen Norwegen in der Vorrunde so erfolgreich aufgestellt hatten. Bei Ballverlust rannten alle zurück. Und wenn auch die ersten 20 Minuten ausgeglichen waren und die DHB-Sieben nur 9:8 führte, wirkten die Angriffe wieder so strukturiert und zu Ende gespielt, wie das ganze Turnier schon.

Gislason ließ auf der halblinken Rückraumseite Julian Köster statt Philipp Weber anfangen. Das zahlte sich aus: so entstanden mehr Druck, mehr Wurfkraft gegen die kleine niederländische Abwehr. Juri Knorr probierte neben den gewohnten Zügen diesmal etwas zu viel, ließ sich aber nicht entmutigen. Als es zur Halbzeit 15:12 stand, hatte die Nationalmannschaft von starken Paraden Andreas Wolffs im Tor profitiert, er stand schnell bei 44 Prozent abgewehrter Bälle. Knorr und Köster trafen vorn.

Anders als in den Tests gegen Island vor der WM waren Golla und Co. nach der Pause hellwach. Zweimal Knorr, einmal Köster und zweimal Patrick Groetzki ließen das Zwischenresultat auf 20:12 hochschnellen. Da steckte in jeder Aktion die volle Überzeugung. Dank des guten Abwehr-Innenblocks (Golla/Köster) und eines Wolff in feinster Verfassung begann nun schon das Schaulaufen ins Viertelfinale.

Die Niederländer mit ihren vielen deutschen Zweitliga-Spielern im Aufgebot kamen nur noch selten durch, Spielmacher Luc Steins setzte seine „Halben“ Kay Smits und Dani Baijens nicht immer so punktgenau ein, wie man das von ihm kennt. Aber vor allem verlor Bart Ravensbergen von der HSG Nordhorn-Lingen das Torwartduell gegen Wolff deutlich: Wolff hatte am Ende 17 von 40 Bällen abgewehrt.

Jetzt zahlte sich auch aus, dass Gislason schon das ganze Turnier die Kräfte verteilt. Sein niederländisches Pendant Staffan Olsson hat viel weniger Auswahl, und so ging seiner Mannschaft die Puste aus: Bei Juri Knorrs Siebenmeter-Treffer zum 24:16 in der 45. Minute war die Partie entschieden. „Es ist gut, dass wir die Last verteilen können“, sagte Gislason, der Kai Häfner schonte und auch Johannes Golla und Julian Köster wieder einige Minuten auf der Bank gönnte.

Der Rest waren ein paar spektakuläre Paraden Wolffs, ein leidlich erfolgreiches deutsches 7:6-Spiel ohne Torwart (wer weiß, wofür das noch gut sein kann) und eine wieder einmal starke Angriffseffektivität, die in einem schönen Kempa-Tor durch Weber nach Zuspiel Christoph Steinerts gipfelte.

Während Gislason der berühmte Stein vom Herzen gefallen war, im vierten Turnier unter seiner Leitung endlich zu überzeugen, merkte man auch Juri Knorr den Druck an, unter dem er stand: „Für uns ist das ein riesiger Erfolg. Es macht einfach unfassbar viel Spaß und nun geht es für uns weiter. Wir hauen hier alles rein und wollen im Spiel Spaß haben.“ Diese Leichtigkeit strahlte bis in die deutschen Wohnzimmer: Das ist ein Jahr vor der Heim-EM eine gute Nachricht.

Die Randnotiz eines erfolgreichen Abends war, dass das DHB-Team nun sogar im Turnier bleibt, sollte sie am Mittwoch verlieren. Am Freitag und Sonntag (27./29. Januar) werden in Stockholm die Ränge fünf bis acht unter den vier Viertelfinal-Verlierern ausgespielt. Die Reise geht also in jedem Fall weiter.