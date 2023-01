Viertelfinale der Handball-WM : Das deutsche Limit ist nicht genug

Aktualisiert am

Kurze Frage an Andreas Wolff: Was kommt gegen Frankreich auf die deutsche Abwehr zu? Achtung, beunruhigend lange Antwort: „Auf uns kommt unfassbare Physis zu, phantastische Spieler quer durch die Bank. Es wird sehr schwierig sein, sie auf einer niedrigen Wurfeffektivität zu halten, weil sie Weltklasse im Abschluss wie auch in der Vorbereitung haben.

Christian Kamp Sportredakteur.

Sie sind spielerisch stark und haben mit Mahé oder Dika Mem Spieler, die einfach alles im Alleingang zerlegen können. Sie haben mit Remili und Tournat eine unfassbar eingespielte Achse, die bei dieser WM auf einem absoluten Topniveau performt und die sich aus dem Klub sehr gut kennen. Da müssen wir gucken, dass unseren jungen Spielern nicht der Kopf irgendwo steht am Anfang des Spiels.“ Kurze Nachfrage an Wolff: Da braucht es etwas mehr als gegen Norwegen, oder? Achtung, beunruhigend kurze Antwort: „Ja.“