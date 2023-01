Hauptrunde bei Handball-WM : Deutschland macht zu viele Fehler und verliert

Es hatte vor dem Spiel gegen Norwegen zwei Lager im deutschen Team gegeben. Christoph Steinert, der davon berichtete, konnte oder wollte nicht sagen, welches größer war, das der Frankreich- oder das der Spanien-Fans. In jedem Fall hätte es Gründe gegeben, beiden Teams lieber noch ein bisschen aus dem Weg zu gehen bei dieser Weltmeisterschaft.

Steinert, der Halbrechte vom HC Erlangen, brachte das auf die schöne Formel, dass Frankreich aktuell „die beste Mannschaft der Welt“ ist, mit den „besten Einzelspielern, die eine Nation aufbieten kann“, Spanien aber „vielleicht die intelligenteste Mannschaft der Welt“. Aber einer der beiden Gegner musste es nun einmal werden für das Viertelfinale, und seit dem Montagabend steht fest, dass es Frankreich sein wird.

Durch das 26:28 gegen Norwegen im finalen Hauptrundenspiel in Kattowitz belegte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) Gruppenplatz zwei und trifft an diesem Mittwoch in Danzig auf den Rekordweltmeister. Die Franzosen hatten sich mit einem 28:26 gegen Spanien am Sonntag den Gruppensieg gesichert. Die Qualifikation für die Runde der besten Acht hatte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason ja schon am Samstag mit dem klaren Sieg über die Niederlande perfekt gemacht.

Frankreich eine „unglaubliche Macht“

Gegen Norwegen war es ein enges Duell, das allerdings auf beiden Seiten lange nicht mit der letzten Konsequenz geführt wurde. Gislasons Auswahl jedenfalls konnte daran noch einmal erkennen, was sie ohnehin schon wusste: Dass es gegen die Top-Teams schwer bis unmöglich wird, wenn Abwehr und Angriff nicht am oberen Rand der Möglichkeiten agieren. Erfolgreichster Werfer war am Montagabend Juri Knorr mit acht Treffern, eine Stütze war abermals der starke Torwart Andreas Wolff. „Wir werden unser Herz in die Hände nehmen“, sagte er mit Blick auf das Viertelfinale gegen Frankreich.

Ansonsten waren aber wenige auf der Höhe ihres Könnens und der zuvor gezeigten Leistungen. Zwar war es phasenweise imponierend, wie die Deutschen sich in die Partie hineingebissen, aber von der Leichtigkeit der vergangenen Spiele war kaum noch etwas übrig, und eine überaus fehlerhafte Schlussphase machten die dennoch vorhandene Chance auf einen Erfolg zunichte. Mit Frankreich wartet nun eine „unglaubliche Macht“, wie DHB-Sportvorstand Axel Kromer das formuliert hat, eine Mannschaft, die eine „neue Generation eingeführt“ hat und „von Dynamik geprägt“ ist.

„Es ist ganz klar, dass wir nicht unser bestes Spiel machen“, sagte Knorr in der ARD. „Natürlich leben wir heute mit der Niederlage besser als in zwei Tagen. Ich glaube trotzdem, dass uns das alle ziemlich nervt“, sagte er und blickte auf die Frankreich-Partie: „Ich bin mir ganz sicher, dass wir am Mittwoch mit einem anderen Gesicht auftreten.“ Der Bundestrainer haderte. „Es ist wirklich schade, wie wir in der zweiten Halbzeit mit sehr klaren Chancen umgehen. Wir hätten das Spiel mit einer besseren Quote von der Sechs-Meter-Linie nach Hause fahren müssen“, sagte Gislason.

Eigentlich hatten die Deutschen den Schwung der bisherigen fünf Siege auf jeden Fall mitnehmen wollen, „keine Delle reinbekommen“, wie Steinert sagte, um nicht aus dem Tritt zu kommen. Aber die Norweger waren eben im Vergleich zu den vorherigen Gegnern auch noch einmal ein ganz anderes Kaliber. Dass sie die Sache ihrerseits ernsthaft angehen wollten, signalisierten sie mit ihrer Startformation, in der sich ihre Bundesligastars Sagosen, Reinkind (beide Kiel) und O’Sullivan (Magdeburg) fanden.

Gislason musste auf Drux verzichten, der sich am Spieltag mit Erkältungssymptomen abmeldete. Der Bundestrainer variierte seines Start-Sieben, Dahmke begann für Mertens, außerdem stand Birlehm im Tor. Der allerdings war diesmal – anders als sein starker norwegischer Gegenüber Saeveras – überhaupt kein Faktor, als er nach neun Minuten beim Stand von 5:7 wieder Platz für Wolff machen musste, hatte er keinen Ball gehalten, Wolff schnappte sich dafür gleich den ersten.

Lukas Podolski schaut auch zu

Dass die Deutschen fast die ganze erste Halbzeit einem Rückstand hinterherliefen, hatte aber auch andere Gründe: Im Angriff ging zu Beginn nicht viel, zu viele Fehlwürfe, zu wenige Ideen, alleine Knorrs Wurfstärke war es zu verdanken, dass das DHB-Team dranblieb, das 12:13 war sein siebter Treffer. Als Wolff kurz vor der Pause den zweiten Siebenmeter parierte, Dahmke zum 16:16 ausglich (27.), und danach Wolff gleich noch einmal eine Doppelchance zunichtemachte, war sogar die erste Führung möglich, doch ein technischer Fehler verbaute die Chance. Stattdessen ging es mit einem 16:18 in die Halbzeit.

Atmosphärisch mussten Deutsche wie auch Norweger diesmal Abstriche hinnehmen, die Tribünen in Kattowitz waren leerer als zuletzt, es war eben auch kein Wochenende mehr – aber dafür war ein prominenter Gast gekommen, der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski, dessen Mutter einst in Polen Handball auf höchstem Niveau spielte.

Er sah, dass die zweite Hälfte für die Deutschen nicht besser begann als die erste, und in einer Hinsicht noch schlechter: Die Fehlwürfe häuften sich. Häfner, Steinert, Groetzki, Golla, Dahmke, M´Bengue, auch Knorr – jeder durfte einmal, nun war es Bergerud, der die deutschen Werfer zur Verzweiflung brachte. Und auf der anderen Seite Wolff, der sein Team im Spiel hielt, und eine Deckung, die immer besser arbeitete.

So hatte Witzke schon einmal den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 20:20 geschafft (41.), und dann wurde es für die Deutschen, die nicht lockerließen, noch besser: Erst glich M’Bengue aus, und dann traf auch noch Kohlbacher – 25:24, die erste Führung (52.). Sogar das 26:24 war möglich, doch diesmal unterlief Knorr ein Fehler. Nun zogen sich die Schiedsrichter in dieser Phase den Unmut der Deutschen zu, mit einer harten Disqualifikation gegen Witzke (54.) und einer als Offensivfoul gegen Knorr gewerteten Aktion. Die Norweger nutzten das, zogen wieder auf zwei Tore davon und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen.