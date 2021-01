Deutsches Handball-Team : Hört das Drama irgendwann mal auf?

Alfred Gislason lag mehr auf seinem Stuhl, als dass er saß. Um ihn herum war Leere, die Plätze neben ihm waren frei, aber auch wenn man versuchte, so etwas wie eine Blickrichtung zu orten beim Bundestrainer, sah man vor allem dies: Leere. Um nach vorn zu schauen, war es in diesem Moment noch zu früh nach dem 28:32 der Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Spanien.

Gislason, der den Deutschen ein Fels sein soll mit all seiner Erfahrung und Ausstrahlung, wirkte wie jemand, der selbst erst einmal seine Fassung wiederfinden musste. Er „ärgere sich schwarz“, sagte er etwas später am ZDF-Mikrofon, dass seine Mannschaft sich selbst um die Siegchance gebracht hatte – und vielleicht ärgerte er sich auch ein wenig über sich selbst, darüber, dass er sein Team überschätzt hatte. Sich hatte mitreißen lassen von der guten Arbeit mit der Gruppe und dem Spirit, der unzweifelhaft auch von diesem Jahrgang ausgeht.

Als es darauf ankam, ging es seiner Mannschaft nicht anders als denen seines Vorgängers Christian Prokop: Wo andere Teams Weltklasse verkörpern, kommt das deutsche Team wie eine Wundertüte daher. Fähig, die Sterne vom Himmel zu spielen, zumindest in Phasen einer Partie, aber auch jederzeit in der Lage, in einen anderen Modus zu verfallen: unterirdisch, selbstzerstörerisch. So wie am Donnerstagabend, als aus einer 25:22-Führung ein 26:31 wurde.

WM noch nicht vorbei für die Deutschen

Die WM ist noch nicht vorbei für die Deutschen. Zwei Siege über Brasilien (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und im ZDF) und Polen (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und in der ARD) könnten noch das Viertelfinale bringen, wenn die Spanier und Polen jeweils gegen Ungarn gewinnen. Dann hätten Deutschland, Polen und Ungarn jeweils 6:2 Punkte, und das beste Torverhältnis aus dem Dreiervergleich würde entscheiden.

Axel Kromer, der Sportvorstand des DHB, leitete daraus in der Video-Pressekonferenz am Freitag die Aufforderung ab, nur auf die eigenen Spiele zu schauen und nicht darauf, „was andere Mannschaften machen, was vielleicht am letzten Spieltag sein könnte“. Der Haken: Wenn an diesem Samstag die Ungarn auch nur einen Punkt gegen Polen holen, ist die deutsche Mannschaft raus, noch bevor sie danach selbst wieder das Parkett betritt. Johannes Golla schien an ein mögliches Weiterkommen gar nicht mehr zu denken, als er sagte, dass „die Chance gegen null geht“.

So richtete sich der Blick der Deutschen bereits weiter nach vorn, auf einen anderen erhofften Gewinn. Golla sprach von der „Erfahrung, die wir als junge Mannschaft mitnehmen müssen, um uns in Zukunft abgezockter zu präsentieren“. Und auch Kromer stellte diese Perspektive in den Vordergrund: dass die Erlebnisse von Spielern wie Golla, Sebastian Firnhaber, Juri Knorr oder Moritz Preuss in Ägypten „unheimlich helfen werden, dass der Kader für die weiteren Aufgaben größer wird“. Wenn es im März um die Olympiaqualifikation geht, etwa.

Das Ende des Wunschfilms

Das stimmt zwar, und nach allem, was man sehen und hören kann, ist Gislason mit dem Team auf dem richtigen Weg. Ob daraus allerdings höhere Ambitionen als bislang abgeleitet werden können, ist eine andere Frage. Erstens weil man nie weiß, ob dann auch wirklich alle Mann zur Verfügung stehen. Im Handball ist es oft hilfreich, im Realismus des Hier und Jetzt zu leben. Und zweitens weil das DHB-Team sich nun schon lange und in verschiedenen Konstellationen daran versucht, den nächsten Schritt zu machen.

Sportvorstand Kromer wehrte sich bei der Analyse der Niederlage dagegen, Jugend gegen Erfahrung auszuspielen. Damit lag er richtig – nur ein bisschen anders, als er das gemeint haben dürfte. Es war wie schon gegen Ungarn einfach so, dass sich zu viele Fehler und Unzulänglichkeiten summierten, auf fast allen Ebenen und unabhängig von der Altersklasse. Das Drehbuch konnte einem unangenehm vertraut vorkommen.

Nach einer gehemmten ersten Hälfte, in der das deutsche Team schon mit vier Toren zurücklag, zelebrierte es die von ihm bekannte Kunst der Selbstentfesselung: Unglaubliche Energien und Emotionen wurden plötzlich freigesetzt, 15 rauschhafte Minuten, die einen Drei-Tore-Vorsprung brachten, schon begann das Kopfkino zu rattern mit dem, was nun möglich schien. Als man sich vorstellte, wie Johannes Bitter seine Arme und Beine noch verwegener durch die Gegend schleudert, als man Timo Kastening oder Uwe Gensheimer in Endlosschleife von außen in den Kreis segeln und Tor um Tor werfen sah, als man glaubte, dass der junge Juri Knorr den älteren spanischen Herren endgültig den Schneid abkaufen würde. Doch plötzlich kam jemand hinein und knipste das Licht an, der Wunschfilm war zu Ende.

Es fehlte gar nicht viel

Es waren nicht nur die spanischen Erziehungsberechtigten, denen die deutschen Flausen zu bunt geworden waren. Dazu wurden auch die Unzulänglichkeiten von Gislasons Team aufs Neue grell ausgeleuchtet. Die Spieler spürten, so beschrieb es Golla, wie „Dinge, die uns in der ersten Halbzeit das Genick gebrochen haben, zurückkommen“. Vergebene Würfe vor allem, aber auch der Respekt vor den spanischen Angreifern. Und es war niemand auf dem Platz, der Einhalt gebieten konnte.

Die Deutschen haben keinen Raúl Entrerríos, sie haben bei diesem Turnier auch keinen Torhüter, der über sich hinauswächst, der Andreas Wolff von 2016 ist nur noch eine verblassende Erinnerung. Auch Kapitän Gensheimer wirkt auf der Suche nach sich selbst. „Mit ein bisschen Routine, ein bisschen Glück und vielleicht dem ein oder anderen Abwehrspieler mehr bin ich ziemlich sicher, dass wir eventuell ohne Punktverlust hier stehen würden“, sagte Gislason. Es sollte wohl klingen nach: Es fehlte gar nicht viel. Aber andererseits war es doch auch eine ganze Menge.