Deutschland bei Handball-WM : „Der zweite Anzug passt immer besser“

Musste man sich um Djibril M'Bengue Sorgen machen? Als es Anfang Januar darum ging, sich zweimal gegen Island für die Weltmeisterschaft in Form zu bringen, saß der rechte Rückraumspieler vom Bergischen HC nur auf der Bank und reichte seinen Positionskollegen die Trinkflasche.

Später, in Kattowitz, lobte Bundestrainer Alfred Gislason ihn und seine ansteigende Form. In Spielminuten zahlte sich das nicht aus – Kai Häfner und Christoph Steinert stehen im Ranking deutlich vor ihm. Bis zum Dienstagabend war der in Schorndorf geborene Schwabe einziger Spieler im deutschen Aufgebot ohne Einsatzminuten.

Zwar hatte Kapitän Johannes Golla gesagt, um „Djibi“ müsse man sich deswegen keine Sorgen machen, und er selbst hatte genügsam behauptet, er kenne seine Rolle. Als die WM für ihn am Dienstagabend dann aber ab der 20. Minute richtig losging und er seine ersten Tore erzielte, war an der Reaktion der Bank zu erkennen, wie sehr sich alle für ihn freuten: Die gesamte Besatzung sprang auf und klatschte.

Die zweite Reihe empfiehlt sich

Am Ende waren es vier Treffer M'Bengues beim 37:21 im sportlich bedeutungslosen letzten Vorrundenspiel gegen Algerien. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte schon vorher die nötigen vier Punkte für die Hauptrunde gesammelt, die sieglosen Nordafrikaner erreichten kaum das Niveau der dritten Liga, aber die Leichtigkeit und Spielfreude, mit der das deutsche B-Team antrat, rundeten den Eindruck dieser ersten Tage von Kattowitz ab.

Die Vollrotation spülte Luca Witzke, Paul Drux, Rune Dahmke, Simon Ernst und eben Djibril M'Bengue in die erste Sieben – ohne, dass es groß auffiel. Man kennt ja Alfred Gislason: hätte es nach 23 Minuten 11:13 gestanden, er hätte wohl zu den Stammkräften zurück gewechselt. So aber konnten sich die Profis aus der zweiten Reihe empfehlen.

„Ich habe bisher von der Bank aus voll motiviert und meinen Teil beigetragen“, sagte M'Bengue, 30, „heute konnte ich das Tor für weitere Einsätze etwas aufstoßen. Nun warten drei Spiele, in denen wir jeden Mann brauchen.“

„Diesen Flow mitnehmen“

Auch Luca Witze aus Leipzig machte seine Sache gut und lieferte seinem Gespannpartner Juri Knorr wertvolle Pausen als Regisseur. Witzke, 23 Jahre alt, sagte: „Wir haben gesagt, dass wir weiter fokussiert sind und diesen Flow mitnehmen. Zudem haben wir gesehen, welche Breite wir im Kader haben.“ Mit seinem typischen breiten Grinsen sagte Jannik Kohlbacher, 27: „Der zweite Anzug passt immer besser. Alfred kann beruhigt wechseln.“

Neben schönen Anspielen (Rune Dahmke) und feinen Toren vom Kreis (Kohlbacher, zehn) imponierten die Abstimmung der Abwehr und die Tatsache, dass diese neue Sieben ohne die Eingespieltheit und Sicherheit der Stammspieler sehr gut harmonierte.

Klar, der Gegner aus Nordafrika ließ hinten LKW-große Lücken und zielte vorn schlecht. Aber so luftig und inspiriert wie die Bankdrücker ihre Chance nutzten, gleichermaßen ernsthaft und konzentriert auftraten, muss man das erst mal hinbekommen. Witzke sagte: „Jeder hat Selbstvertrauen getankt. Ich denke, in dieser Mannschaft steckt viel Potential – es kann noch weit gehen.“

Auch Abwehrchef Simon Ernst sprach vom Viertelfinale, in dem, ohne den Blick zu weit vorauszuwerfen, am 25. Januar in Danzig Frankreich oder Spanien warten könnten. Anzunehmen, dass dann wieder die Stunde der ersten Sieben schlägt. Aber im weiter eng getakteten Spielplan der Deutschen dürfte auf dem erhofften Weg dahin jedes Jobsharing helfen.

Am Donnerstag geht es in Kattowitz gegen Argentinien weiter (18.00 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und in der ARD), dann warten mit den Niederlanden am Samstag (20.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und im ZDF) und Norwegen am Montag schwere Brocken.

Das erschien manchem wie ferne Zukunft: „Ich schaue jetzt nur auf Argentinien“, sagte Kohlbacher, „denn wenn wir das nicht gewinnen, wird das Weiterkommen ganz schwierig.“ Fokussiert auf die nächste Aufgabe waren sie also auch noch, feierten sich selbst nicht zu sehr, so, wie Trainer das mögen: Gislason war am Dienstagabend sehr zufrieden mit seinen Spielern. Und zwar mit allen.