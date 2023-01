Deutschland große WM-Hoffnung : Der Instinkthandballer Juri Knorr

Aktualisiert am

Juri Knorr beflügelt Phantasien. Als Spielmacher soll er die Nationalmannschaft bei der WM führen und das neue Gesicht des Handballs in Deutschland werden. Ist das zu viel für einen jungen Menschen?

Es kann unmöglich leicht sein, wenn da jemand, kaum der Jugend entwachsen, zur Hoffnung einer ganzen Sportart wird. Seit 2018, 2019 gibt es dieses Gewisper in den Echokammern der Ballwerfer: Da kommt einer! Die Sehnsucht nach dem genialen Spiellenker ist groß in Handball-Deutschland – und die Diskussion um (fehlende) Führungsspieler gibt es nicht nur im Fußball.

Dieser eine ist Juri Knorr, 22 Jahre alt, geboren in Flensburg, gewachsen und gereift in Lübeck, Barcelona und Minden. Weil er auch dank seines Vaters Thomas Knorr, 83 Länderspiele für den Deutschen Handballbund (DHB), so viel Talent mitbringt, wirkte es, als müsste der kleine Juri nur älter werden – und alles andere auf dem Weg zum Weltstar ginge von ganz allein.