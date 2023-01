Handballer vor WM-Viertelfinale : „Es nervt uns alle, wie das gelaufen ist“

Große Handballspiele erleben ihre Zuspitzung in wenigen Szenen. Es sind diese „dying minutes“, die den Handball so spannend machen – so unerträglich spannend, dass auch am Montagabend gegen 22.00 Uhr wieder einige Wohnzimmer-Fans ganz plötzlich zum Kühlschrank oder auf die Toilette mussten, hoffend, dass es in ihrer Abwesenheit doch bitte, bitte gut ausgehen möge für die deutsche Nationalmannschaft.

Tat es nicht.

Gerade hatte Jannik Kohlbacher die erste deutsche Führung erzielt, das 25:24 in der 52. Minute, als die Deutschen die Möglichkeit bekamen, auf zwei Tore Vorsprung zu erhöhen. Doch erst versuchte der ansonsten gute Juri Knorr Linksaußen Rune Dahmke hinter dem Rücken anzuspielen und verlor den Ball (er übersah die große Lücke Richtung Tor, die sich ihm bot), dann machte Luca Witzke bei einer Abwehraktion auf Außen den verbotenen Ausfallschritt in Richtung des Norwegers Kevin Gulliksen: Siebenmeter, Rote Karte (54. Minute).

Im nächsten Angriff bekam Knorr ein Stürmerfoul gepfiffen (55.). Norwegen traf, Knorr verwarf im nächsten Angriff, Norwegen machte das 27:25 in der 56. Minute: Die deutsche Elite-Handballspieler hatten drei Tore kassiert, keines selbst geworfen – und den Sieg weggegeben, in nur 134 Sekunden.

Frankreich ist eine harte Nuss

Das 26:28 (16:18) gegen die Skandinavier wirkte wie eine folgenschwere Niederlage. Eigentlich hatte Bundestrainer Alfred Gislasons Sieben den Rückenwind eines Sieges über Norwegen nutzen wollen, um im Viertelfinale in Danzig am Mittwoch als Sieger der Hauptrundengruppe drei Spanien zu bezwingen. Nun aber wartet Frankreich – eine harte Nuss für den Deutschen Handballbund (DHB). Eine, die zuletzt nie zu knacken war.

Gislason sprach nach der ersten Turnierniederlage offen aus, dass er lieber gegen Spanien gespielt hätte. Deren offensive Abwehr, deren lahme Angriffe, die ganze Mentalität: Zwar sind die Spanier deutscher Angstgegner Nummer eins, betrachtet man die Ergebnisse seit 2016, doch zuletzt hatte sich sein Team ihnen angenähert. Gegen Frankreich mit seiner harten, langen Abwehr und den Rückraumschützen um den famosen Linkshänder Dika Mem – da ist Deutschland am Mittwoch (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-WM und im ZDF) nun wirklich der „Underdog“, als den Knorr sein Team, gleichgültig gegen welchen Kontrahenten in der Runde der letzten Acht, angesehen hatte.

Doch wenigstens eine Spur Mut war da auch, nach einem Turnierverlauf, der bis zum Montagabend ja von Leichtigkeit und Spielfreude gekennzeichnet war: „Es war mehr drin. Es nervt uns alle, wie das gelaufen ist. Ich bin auch mit ein paar Situationen nicht einverstanden. Aber ich bin überzeugt, dass wir am Mittwoch Charakter zeigen. Wir wussten, dass dieses Spiel gegen Norwegen nicht entscheidend sein würde“, sagte Knorr.

Ärgern mussten sich Golla und Kollegen, weil die nun weiter ungeschlagenen Norweger selbst keine Bestleistung auf das Parkett der Arena „Spodek“ zauberten. Ihr neuer Trainer Jonas Wille gönnte Sander Sagosen und Harald Reinkind viele Pausen, vertraute hinten Vetle Aga Eck, ließ Abwehrchef Christian O'Sullivan viel im Angriff spielen. Lange fehlte beiden Team die letzte Entschlossenheit.

Gislason begann mit Joel Birlehm im Tor. Das misslang. Schon nach knapp neun Minuten kam Andreas Wolff und stabilisierte die wacklige deutsche Abwehr. Vorne hielten Knorrs Tore die Deutschen im Spiel, und bei Rune Dahmkes 16:16 in der 27. Minute war die schwache Anfangsphase vergessen.

Gislason wechselte viel. Er versuchte verschiedene Abwehrformationen, er brachte erst Christoph Steinert, dann Djibril M'Bengue für den schwachen Kai Häfner. Vorn schenkte er Kohlbacher Vertrauen, denn Kapitän Johannes Golla verwarf ungewohnt freistehend. Doch die entscheidende Personalie kam von den Norwegern – ihr Stammtorwart Torbjörn Bergerud kam erst nach der Pause und raubte den Deutschen mit seinen Paraden den letzten Nerv.

Am Ende hatte der frühere Flensburger jeden zweiten Ball abgewehrt, und die zuvor so gute deutsche Angriffseffektivität rutschte auf 50 Prozent. „Wir haben den Sieg gegen den Torhüter weggeworfen“, sagte Gislason später, „wir spielen uns gute Chancen heraus, nutzen sie aber nicht. Mit einer besseren Quote hätten wir gewonnen.“

Noch ein Eindruck blieb haften. Außer Torwart Wolff und Regisseur Knorr erreichte kein Deutscher sein Leistungslimit. Einige, wie Häfner oder Philipp Weber, waren diesmal gar keine Hilfe. Julian Köster war in der Abwehr so gefordert, dass ihm vorn die Puste ausging. Überhaupt die Kraft – im siebten Spiel dieser WM wird es am Mittwoch gegen die physisch starken Franzosen auch darauf ankommen, welche Reserven das Team noch hat. Und da stimmte der Norwegen-Auftritt nicht sonderlich zuversichtlich.